Buscaban a un hijo y le balearon la casa

En la jornada del lunes, personal policial de la Comisaría 13a. tomó intervención en un hecho ocurrido a las 23.00 de ese día, cuando recibieron una llamada del 911 dando conocimiento sobre que en calle Galassi al 1900 -barrio Güemes-, habría detonaciones de arma de fuego.

Arribados al lugar, dialogaron con una mujer de 53 años que se encontraba en un visible estado de nerviosismo dentro del domicilio en cuestión. Consultada sobre el hecho ilícito referido, esta manifestó que se encontraba en su domicilio y en varias oportunidades pasó un sujeto junto a otro hombre en una motocicleta tipo Honda Wave 110 c.c., con los cascos colocados.

Los individuos le preguntaron por su hijo pero no especificaban cuál de ellos; a lo que la mujer respondió que sus hijos ya no vivían con ella.

En horas de la noche estos mismos individuos regresaron al domicilio y uno de ellos comenzó a insultarla, y con el afán de ingresar a la vivienda comenzó a patear la puerta de ingreso.

La mujer logró -como pudo- trabar la puerta y escuchó que uno de los sujetos comenzó a efectuar detonaciones de arma de fuego hacia la puerta de ingreso y una ventana.

Luego de lo ocurrido, los desconocidos se retiraron del lugar, y la mujer quedó atemorizada ya que no los conoce, ni que tipo de problema pueden tener con sus hijos.



LLEGO EL HIJO

Finalizado el relato, llegó al lugar el hijo mayor de la mujer, quien se identificó sólo por su apellido, gritando a su madre que "no firme nada", a lo cual la mujer accedió.

Así las cosas se hizo presente en el lugar personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) quienes recogieron vainas servidas 9 mm en el exterior e interior de la vivienda.

En diálogo con la fiscal interviniente, Dra. Fabiana Bertero, esta dispuso que se haga presente personal de AIC - Operativa, quienes realizaron una requisa domiciliaria en el lugar, la cual arrojó resultados negativos. La fiscal dispuso asimismo que se eleve lo actuado a AIC, en un hecho calificado provisoriamente como "abuso de armas".