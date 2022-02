“Belgrano fue un justo ganador”, indicó Forestello, DT de Atlético

El debut de Atlético de Rafaela en la temporada 2022 de la Primera Nacional no fue el esperado por nadie. Más allá de la derrota 1-0, justificada por la superioridad que mostró el rival durante todo el encuentro, preocupa la poca falta de ideas que tuvo el equipo a la hora de generar juego y peligrosidad en el arco rival. No tuvo un solo tiro al arco. Apenas una aproximación con Funes-Portillo, y un remate del ‘Colo’ Soloa que se fue por arriba del travesaño. Muy pobre lo de la ‘Crema’. Nada para hacerle frente a un rival como Belgrano de Córdoba, que en el primer tiempo lo pasó por arriba, fallando en los últimos metros, y que en el complemento, tras el gol anotado en offside por Susvielles, justificó la merecida victoria.



A la hora de analizar lo ocurrido, el entrenador albiceleste, Rubén Darío Forestello indicó: “Tuvimos un primer tiempo medio complicado, acomodamos los problemas que teníamos. En el segundo tiempo estaba parejo el partido, estábamos ahí, con los cambios obligados como el de Cardozo en el PT y el de Nadalín en el ST, este cambio con más consecuencias… un pelotazo cruzado, la bajan cuando la defensa estaba ordenadita, y no teníamos problemas. A partir de ahí, más allá de si el gol fue en offside o no, nos abrimos y Belgrano fue un justo ganador”.



Por último, en la salida del vestuario del Gigante de Alberdi, un muy fastidiado Forestello sumó: “Tapamos los espacios pero no pudimos controlar y tampoco pudimos generar juego, la verdad que fue, más allá del gol en offside, un justo ganador”.