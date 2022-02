Triunfo Canalla, derrota Leprosa

Rosario Central derrotó 1-0 a Vélez en la segunda fecha del grupo B en el Gigante de Arroyito. Un encuentro con pocas emociones y algunas aproximaciones en el primer tiempo. Ambos llegaron al arco rival pero no fueron precisos a la hora de la definición.Los locales tuvieron mayor posesión de la pelota pero no lograron plasmarlo en ocasiones claras de gol. La visita tuvo un poco más de llegada, pero sin éxito.La posesión de la pelota fue más equitativa en el segundo tiempo. Cristhian Báez anotó un golazo a los 56 minutos el tanto que le da la victoria parcial a los locales.El conjunto del “Kily” González sostuvo el resultado y logró quedarse con los tres puntos en casa.Argentinos Juniors fue contundente y venció a Newell´s Old Boys 3-0 en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, por la segunda fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.El equipo de Gabriel Milito logró así su segundo triunfo en fila, gracias a los goles de Ávalos, en dos ocasiones, y de Galarza. El “Bicho”, además, mantiene su vaya invicta y ahora suma 6 puntos. En la próxima jornada, Argentinos visitará a Racing en Avellaneda. Ese duelo irá el martes 22 de febrero, a las 21.30.Por su parte, Newell’s será local en Rosario de River, en un partido que despierta mucha expectativa. Ese cotejo se jugará el domingo 22 de febrero, a partir de las 21.30.