Llega una nueva etapa para Abril Beltramino

(Por Darío Gutiérrez). - Quienes forman parte del hockey local y regional, o siguen con frecuencia el desarrollo de los torneos, seguramente coincidirán en que Abril Beltramino fue en estos últimos años la mejor jugadora de nuestra ciudad, o al menos ha estado en el podio. La delantera se despidió de CRAR en este inicio de 2022, ya que continuará su carrera en Duendes de Rosario.

Desde el año anterior se encuentra estudiando en aquella ciudad que es el epicentro de la Asociación Litoral, una de las más fuertes del país en cuanto a nivel. Durante 2021 regresaba los fines de semana a Rafaela y jugaba los encuentros para el Círculo Rafaelino, pero esta temporada la decisión fue distinta.

Como es natural, las sensaciones son encontradas y Abril lo describió de una manera emotiva:

«No sé cómo empezar a describir mis sensaciones al dejar el club en el que jugué tantos años y tanto significa para mi, no fue nada fácil tomar la decisión pero después de un año de viajar todos los fines de semana, no entrenar con el equipo y sumado a eso estudiar una carrera, la idea de jugar en Rosario era cada vez más constante. Hasta que un día lo empecé a tener en cuenta de verdad y bueno, se tuvieron que dar un par de cosas para que hoy pueda decidir irme», expresó en sus primeras palabras.

Valoró luego que «estoy tranquila porque sé que el club sigue siendo mi casa y mi lugar, sé que la gente que quiero va a seguir estando ahí para mi siempre, que me apoyan en esta decisión (factor súper importante) y sé que algún día voy a volver».

De cara al nuevo desafío, resaltó que «A su vez jugar en Duendes me genera una súper ilusión, estoy con muchas ganas. Duendes es el último campeón de la AHL en primera y yo elegí este club por Charo Cordero (ex arquera de CRAR) muy amiga mía, sin que ella estuviera ahí yo no me hubiese animado, 100% segura que voy porque está ella, quien me dio seguridad, me integró al grupo, me ayudó con todo».

Dentro de lo que es este nuevo proceso, mencionó que «al principio la idea era hacer hockey como algo más recreativo, pero el mismo club, las chicas, el equipo te incentiva a entrenar, a querer jugar, a no faltar y ser muy responsable. Empecé entrenando con el plantel A y en la semana tenían que sacar la lista definitiva, por suerte quedé y ya me estoy integrando al grupo súper bien, el primer día la misma capitana me dijo: ‘nosotras creemos que un equipo que se entiende fuera de la cancha, adentro funciona mucho mejor’ y es muy cierto. Por eso comen después de entrenar muy seguido y tienen actividades recreativas de equipo obligatorias (más que una práctica normal)».

Finalmente, acotó que «con el entrenador me entiendo mucho, no tienen un concepto muy diferente al CRAR aunque el ritmo si es otro. En fin, con ganas de arrancar un torneo nuevo, conocer gente y aprender mucho de este deporte que tanto me gusta».

Sus arranques vertiginosos y la habilidad con el palo y la bocha ahora estarán en Rosario. Ojalá también muchos goles, como los tantos que tuvo con CRAR.