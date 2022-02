La lista completa de Los Pumitas con Sapino

El seleccionado juvenil de rugby, Los Pumitas, realizará una concentración nacional entre el 20 y 24 de febrero próximos, en la Casa Pumas, con la convocatoria de cuarenta jugadores. Tal como se había informado la semana anterior, estará el tercera línea de CRAR, Ignacio Sapino.

En declaraciones publicadas por la UAR, el entrenador José Pellicena expresó que "se da la particularidad que varios chicos con edad de integrar el plantel de Los Pumitas van a participar en el torneo de la Superliga Americana (SLAR) en distintas franquicias, entonces no fueron incluidos en este listado". En dicha referencia se encuentran otros dos jugadores rafaelinos, como el también forward de CRAR Pedro Rubiolo (Jaguares) y el segunda línea Lorenzo Colidio (Olimpia Lions).

De tal modo, acotó que "Esta situación nos permite darles oportunidades a otros jugadores y estos encuentros son muy fructíferos, pero podemos ver a todos de cerca y trabajar todos juntos", precisó.

Los convocados son los siguientes: Pedro Rivas (Duendes de Rosario), Francisco Palazzi (Old Lions de Rosario), Matías Medrano (Regatas de Bella Vista), Tomás Bartolini (Marista RC), Manuel Arroyo (Los Tordos RC de Mendoza), Santiago Crivello (Old Resian de Rosario), Lautaro Peralta (Mendoza RC), Octavio Barbatti (Jockey Club de Córdoba), Lucas Fernández (Tiro Federal de Salta), Renzo Zanella (Comercial de Mar del Plata), Mateo Lorenzo (La Plata RC).Santiago Romano (Natación y Gimnasia de Tucumán), Juan Pedro Herrero Ducloux (Universitario de La Plata), Federico Albrisi (Tala de Córdoba), Luciano Acevedo (Liceo RC), Efraín Elías (Jockey Club de Córdoba), Felipe Bares (Los Tilos), Valentín Cabral (Córdoba Athletic), Felipe Villagrán (CAE), Benjamín Rocca Rivarola (CASI), Ignacio Sapino (CRAR), Facundo García Hamilton (Tucumán RC), Lucio Willington (Córdoba Athletic), Tomás Di Biase (Deportiva Francesa), Agustín Moyano (Córdoba Athletic).

Además, Mario Fernández (Tucumán RC), Juan Bautista Baronio (Jockey Club de Rosario), Francisco Annecchini (La Plata RC), Simón Walker (Curupaytí), Nicanor Acosta (SIC), Juan Ignacio Larraburu (Mar del Plata RC), Justo Piccardo (SIC), Mariano García Ascárate (Universitario de Salta), Felipe Mallía (Jockey Club de Córdoba), Valentín Soler Filloy (Tala de Córdoba), Santiago Castro (San Martín), Juan Soto (La Plata RC), Mateo Soler (Tala de Córdoba), Agustín De Vertiz (Tala de Córdoba) y Faustino Sánchez (Palermo Bajo).