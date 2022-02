La mochila para tu entreno

No hace falta aclarar los cambios de hábitos de los usuarios de los gimnasios en general, tanto en sus objetivos como en la manera de asistir a los respectivos recintos, solo destacar el mejor procedimiento en la asepsia e higiene, un poco gracias a la moda y sus respectivas imposiciones y, otra a la evolución misma de todo individuo y su manera de pensar y manifestarse.

Por eso, y…, párrafo aparte, tiene la mochila o el bolso en la actualidad. Ella o él pueden tener la utilidad que necesita cada persona, pero esta nota va orientada a los elementos que pueden ayudar a una mejor utilidad deportiva.

Por ejemplo, el neceser es vital en estos tiempos, desodorante, jabón, dentífrico, cepillo de dientes, peine, toallitas húmedas, shampoo, acondicionador, talco, alicate, hisopos, perfume, y algunas de hombre como espuma y maquinita de afeitar, como las mujeres toallitas o tampón.

A su vez, es necesario como prioridad tener toallas para colocar en los aparatos o bancos a utilizar, toalla para secarse la transpiración y las manos luego de entrenar.

Los guantes son de uso personal como los cintos (si estos son de uso para quien necesite, demás está explicar que se debe cuidar como si fuese de uno) pero es mejor tener cada uno su cinturón y guantes. Lo mismo pasa con las colchonetas, si bien este equipamiento está en todos los gimnasios para ser utilizados, no es malo tener el suyo, si se piensa se entiende de forma clara.

Y en los trabajos de balística, activación o elongación los rollos o rodillos texturados de entrenamiento, la soga, la rueda abdominal, bandas elásticas, tobilleras, son un set de entrenamiento donde debería ser personal y, exigirse que así sea por la higiene en especial.

Tal vez, sea un poco arbitral leerlo sin pensar, pero los tiempos han cambiado y, lo que parecía una exageración hoy, créanlo, no lo es.

La botella tiene que ser de uso personal. Y pensar que antes todos tomábamos del pico de un grifo, del pico de una botella, tomábamos mates con quien veíamos hasta por primera vez. Bueno, esos tiempos ya son del pasado si reflexionamos, luego nuestras mismas querencias como cultura o, la idiosincrasia hará de estas afirmaciones la flexibilidad que necesitemos tener o efectuar. Pero, toalla, botella, jabón y el alcohol de higiene personal debemos exigirnos tener y llevar como el barbijo a todos lados. Entonces, que mejor una mochila surtida de todos estos elementos.