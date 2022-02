Rotoman acciones para potenciar la separación de residuos

El programa municipal Creando Conciencia se viene llevando adelante desde hace 14 años en la ciudad. El mismo tiene como objetivo generar compromiso en los vecinos y vecinas y las instituciones en relación al cuidado del ambiente y la sustentabilidad.Desde el Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela se retomaron las acciones de concientización en los barrios de la ciudad para potenciar la separación en origen.La responsable de Educación Ambiental del Instituto para el Desarrollo Sustentable (IDSR), Maria Eugenia Eberhardt, habló sobre el procedimiento que se realiza y dijo: “Los martes y viernes, que son los días posteriores a la recolección de residuos recuperables, se registra la cantidad de bolsas que quedan en los canastos sin recolectar. Cuando detectamos una bolsita, intentamos identificar si los residuos en su interior están correctamente dispuestos y separados para intentar determinar la razón por la que no fue recolectada”.“Este año incorporamos una nueva tarea: una vez terminada la verificación dialogamos con los miembros de los hogares donde quedaron residuos para analizar los motivos por los cuales los residuos no se separaron o dispusieron adecuadamente”; sumó.Desde que inició el recorrido en el mes de febrero, ya se visitaron los barrios Villa Dominga, Guillermo Lehmann y Belgrano.La información obtenida permite realizar informes que son entregados a las y los presidentes vecinales para que refuercen en cada uno de los barrios la importancia de separar y disponer correctamente los residuos. De este modo, además de colaborar con el cuidado del ambiente, los vecinos y vecinas colaboran con el servicio de recolección y a la higiene del barrio.TRABAJO EN TERRITORIOEl Creando Conciencia es el resultado de la articulación con casas de estudio; las y los Promotores Ambientales son estudiantes de UCES y el ISP N° 2 y forman parte del IDSR a partir de convenios. Sus representantes son Silvana Moos (UCES) y Laura Culzoni (ISP)A partir del mes de marzo, las y los Promotores Ambientales retomarán los recorridos puerta a puerta, para informar cómo se separan los residuos, dónde y cómo deben disponerse, relevar datos (sugerencias, reclamos) y canalizar consultas vinculadas al tema.Desde el Estado local se recuerda que los residuos que las personas separan, llegan al Complejo Ambiental de la ciudad. Los no recuperables y biodegradables, se depositan en la celda de relleno o se compostan. En tanto, los residuos recuperables llegan como recursos a la planta de recupero, para que las Cooperativas de Recicladores Urbanos puedan ponerlos en valor.