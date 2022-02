Le preguntó por un hijo, y le baleó la casa

Cercana la hora 23 de ayer, personal de la Seccional 13ª de nuestra ciudad intervino tras un hecho de abuso de arma en la calle Galassi al 1900, en un sector del barrio Martín Güemes.

En el lugar se escucharon detonaciones de arma de fuego, y al respecto Braian Nahuel M., de 23 años de edad, manifestó que no iba a prestar declaración sobre lo sucedido, y que él no había llamado a la Policía.

No obstante, se dialogó con una mujer de 53 años de edad, quien en evidente estado de nerviosismo dijo que se hallaba en su domicilio, y que en un momento había observado que varias veces había pasado un sujeto al que identificó mediante detalles de su fisonomía, quien estaba junto a otro individuo movilizados en una motocicleta, con los cascos colocados.

PREGUNTA Y RESPUESTA

La vecina agregó que preguntaron por uno de sus hijos, y que como respuesta señaló que no se encontraban ya que no vivían con ella.

Según la exponente, dicha situación se repitió poco después con similar respuesta, pero en esta ocasión quien había realizado la consulta comenzó a insultarla e intentó ingresar al domicilio pateando la puerta, por lo que colocó una traba.

DISPAROS DE ARMA DE FUEGO

Fue entonces que se escucharon detonaciones de arma de fuego, y proyectiles impactaron en la puerta y una ventana, alejándose luego el atacante con rumbo desconocido.

Por otra parte, la mujer en cuestión hizo saber que no conocía a los individuos, y que desconocía si los hijos tienen algún problema con alguno de ellos.

APARACIO UNO DE LOS HIJOS

Seguidamente, apareció en escena el hijo mayor -quien se identificó con su apellido-. y gritando le ordenó a su madre que no firme denuncia alguna, instancia que fue cumplida a la vez que la mujer dio a conocer que no lo haría "para no ir en contra de mis hijos".

SECUESTRO DE VAINAS 9 MILIMETROS

Por último, se destaca que se recogieron vainas servidas calibre 9 milímetros, en el escenario antes descripto.