El Presidente declara como testigo en el juicio por la obra pública

El presidente Alberto Fernández declarará hoy como testigo en su condición de ex jefe de Gabinete, en el juicio oral en el cual está entre los acusados su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por presuntos delitos cometidos en la adjudicación de obra pública mediante Vialidad Nacional en Santa Cruz durante el período 2003–2015. Fernández anunció públicamente que concurrirá a efectuar la declaración, bajo juramento de decir verdad, de manera presencial, pese a que tiene la prerrogativa de hacerlo por escrito por su condición de jefe del Estado.

La audiencia fue convocada para las 9:30 ante el Tribunal Oral Federal número dos, integrado por los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu.

La declaración de Alberto Fernández marcará la continuidad de la que ya prestaron, también de manera presencial, otros dos ex jefes de Gabinete: Jorge Capitanich y Aníbal Fernández. Para fin de mes está previsto que declare el actual presidente de la Cámara de Diputados y también ex jefe de Gabinete, Sergio Massa.

Alberto Fernández fue convocado por pedido de las defensas de Cristina Fernández de Kirchner, a cargo de Carlos Alberto Beraldi; la del empresario Lázaro Báez, en manos de Juan Martín Villanueva, y la del ex ministro de Planificación Julio De Vido, que ejerce Maximiliano Rusconi.

La declaración de Alberto Fernández está prevista desde mucho antes de que fuera electo presidente de la Nación. En la etapa de la "instrucción suplementaria", previo al inicio del juicio oral, las partes proponen a los testigos que planean interrogar y el resto de la prueba.

Ello ocurrió en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, y los acontecimientos políticos derivaron luego en la actualidad, que encuentra a todos los ex jefes de Gabinete ocupando diferentes roles en el actual gobierno. El juicio oral se inició antes de que comenzara el proceso electoral que desembocó en la presidencia de los Fernández, en mayo de 2019.

Hasta ahora, todos los ex jefes de Gabinete explicaron cómo funciona el mecanismo de adjudicación de obra pública y negaron rotundamente haber recibido alguna instrucción para que se direccionara la adjudicación a favor de las empresas de Lázaro Báez.

Menos aún, testigos explicaron que el hecho de estar radicada en Santa Cruz, contar con una logística del lugar y el conocimiento de las condiciones climatológicas para operar era un factor decisivo a la hora de que Báez resultara adjudicatario de las licitaciones.

Pero además, en el juicio se investigan un total de 52 obras (de un universo mucho mayor en todo el país) y según las defensas, gran parte de esos hechos ya fueron juzgados y sobreseídos en otras instancias judiciales, por lo cual reclaman por el principio de "ne bis in ídem" (nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito). (NA)



IMPLICACIONES

POLÍTICAS

Fernández declara en el juicio contra Cristina Kirchner por la causa de Vialidad Nacional, algo que podría reavivar la pelea entre el oficialismo y la Justicia, un vínculo que no hace más que desgastarse.

En medio de la pelea entre el oficialismo y la Justicia, que incluyó una marcha en reclamo de los integrantes de la Corte Suprema, el mandatario se presentará ante el Tribunal responsable de juzgar a la ex presidenta por la presunta corrupción en la obra pública.

El jefe de Estado agitará nuevas críticas contra la Justicia y el "lawfare", tal como lanzó semanas atrás al hablar de la movilización contra la Corte, protesta que no avaló oficialmente, pero que tuvo a dirigentes de su gobierno entre los convocantes. "Con la Corte Suprema hay un problema de funcionamiento muy serio", aseguró el jefe de Estado en varias oportunidades en las últimas semanas, cada vez que se refiere al máximo tribunal.

Ahora, en ese marco de tensión, se dirigirá a los tribunales de Comodoro Py para responder por la causa que involucra a su vicepresidenta. El actual jefe de Estado ocupó ese cargo durante los cuatro años de Néstor Kirchner y en los primeros seis meses de la gestión de Cristina Kirchner, mientras que luego fue reemplazado por Massa.

La sugerencia la realizó la vicepresidenta, como parte de su estrategia de defensa en el caso donde se la procesó por el presunto direccionamiento de la obra pública vial a favor de Lázaro Báez.

Con esta ronda de testigos irá concluyendo la instancia de declaraciones en el juicio que comenzó en mayo de 2019.

Por último, quedarán ampliaciones de indagatorias, alegatos, réplicas y palabras finales hasta conocerse el veredicto del TOF 2.