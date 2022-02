Fernández se reunió con el gabinete económico

El presidente Alberto Fernández encabezó ayer una reunión del Gabinete Económico con el ministro de Economía, Martín Guzmán, a fin de avanzar con el proyecto de ley que enviará al Congreso sobre el acuerdo con el FMI. En el encuentro, que se extendió por más de tres horas durante la mañana en la residencia de Olivos, participaron también el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

También estuvieron la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, y la nueva incorporación a estos convites, el jefe de asesores, Juan Manuel Olmos. La idea de Fernández era enviar el proyecto de acuerdo con el FMI al Congreso antes del 1 de marzo, pero todo indica que al final no dan los tiempos y podría ser anunciado en su discurso ante la Asamblea Legislativa en el marco del inicio de sesiones ordinarias.

El Gobierno trabaja en la redacción del proyecto y en paralelo busca reunir voluntades dentro del propio oficialismo en medio de las resistencias del kirchnerismo duro.

La sanción como ley del acuerdo con el Staff Agreement es importante para posteriormente lograr que el board del FMI conceda la refinanciación del crédito Stand-By de 44.000 millones de dólares.

Si el 22 de marzo Argentina no paga 3.800 millones de dólares, que actualmente el Banco Central no tiene, el país caerá en default.

Guzmán y Pesce, además, visitarán la Cámara de Diputados para explicar a los legisladores más detalles del acuerdo con el FMI y su impacto en la economía. En la reunión también se trataron otros temas económicos que preocupan al Gobierno, más allá del acuerdo con el FMI: Inflación, tarifas y subsidios fueron parte del intercambio de puntos de vista entre el mandatario y sus funcionarios, informaron fuentes de Presidencia a los periodistas acreditados en Casa Rosada.

También se trataron temas vinculados a asignaciones de partidas presupuestarias "en momentos en que no se cuenta con un Presupuesto oficial", ya que no logró ser aprobado en el Congreso el año pasado, se indicó. Se trató de la segunda reunión de Gabinete Económico en lo que va de 2022.



CHODOS EN EL G20

El representante argentino en el FMI, Sergio Chodos, participará este martes de la primera de las reuniones de representantes de Economía del G20 que tendrán lugar en Yakarta, Indonesia, en lo que será una previa a la primera cumbre de ministros de Finanzas y Presidentes de Bancos Centrales del G20 del año, que tendrá lugar este jueves.

Es allí en donde el gobierno argentino insistirá con sus demandas para bajar los sobrecargos del FMI a países con créditos excepcionales y dar mayor flexibilidad en el financiamiento a países de ingresos medios, en el contexto de la persistente pandemia y del acuerdo definitivo que negocia la Argentina con el organismo de crédito.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó que participará de la Cumbre de manera virtual y que, en cambio, asistirá de manera presencial el director argentino ante el FMI, que históricamente participó de las negociaciones económicas en el G20.

Este martes comienza la primera reunión del año en Indonesia, el país anfitrión del 2022, para comenzar a delinear el borrador del documento que se discutirá a nivel ministerial entre el jueves y viernes, y donde además de los países del G20 participarán otros organismos como el FMI, Banco Mundial, OCDE y países invitados. (NA y Telam)