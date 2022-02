Resistencia antivacuna

Mientras la pandemia del Covid-19 vuelve a ceder terreno en muchos países, entre ellos la Argentina, el debate en torno a las vacunas se mantiene en lo más alto de la agenda mundial a partir de las protestas contra la inoculación que se desarrollan en Canadá, Francia o Nueva Zelanda, a lo que se suma la decisión del municipio de Nueva York de despedir a unos 3.000 empleados por rechazar la inyección.Un malestar creciente se percibe no sólo contra las restricciones que adoptan distintos gobiernos para desacelerar la velocidad de contagios impulsada por la variante Ómicron sino también por las consecuencias económicas, como la inflación que se advierte en países donde la estabilidad de precios era una marca registrada, y que afecta el poder adquisitivo de los trabajadores. Lo que en Argentina es un paisaje casi natural en la economía ahora asusta a países con economías más ordenadas, como Canadá, Bélgica o Francia.En Nueva Zelanda se ha impuesto la vacunación contra el Covid-19 a algunos trabajadores, como maestros, médicos, enfermeras, policías y personal militar. También hace falta un pase de vacunación para entrar en la mayoría de comercios y restaurantes. Ese fue el escenario en el que se promovieron protestas en la capital, Wellington.En Canadá se generó quizás el movimiento más representativo porque exportó la modalidad al continente europeo. Las protestas empezaron con la oposición de los camioneros canadienses a un mandato de vacunación o cuarentena para los conductores transfronterizos que viajan a Estados Unidos. Los camioneros bloquearon la capital, Ottawa, desde hace más de dos semanas, pero el puente Ambassador, un eje estratégico entre Estados Unidos y Canadá, volvió a abrirse este domingo tras siete días de bloqueo. El movimiento canadiense se ha expandido a Europa y especialmente en Francia, donde los automovilistas intentaron bloquear la capital este fin de semana. Las protestas son una crítica a las restricciones por Covid-19, pero también a la precariedad por el aumento de los costos de vida tras la pandemia y la falta de soluciones por parte de los gobiernos.De todos modos, cabe destacar que las restricciones pandémicas han sido mucho más estrictas en Canadá que en Estados Unidos, pero los canadienses las han apoyado en gran medida. La gran mayoría de los canadienses está vacunada y la tasa de mortalidad de Covid-19 es un tercio de la de sus vecinos estadounidenses.Precisamente, en este último país el Ayuntamiento de Nueva York tiene previsto despedir a partir a unos 3.000 empleados municipales que se han negado a vacunarse contra el coronavirus. Los afectados constituyen apenas el 1% de la plantilla -cuenta con 370 mil trabajadores- y con su actitud, ha subrayado el alcalde, el demócrata Eric Adams, son ellos los que “renuncian” a su puesto de trabajo. Objeciones religiosas y en algunos casos políticas, además de motivos de salud, respaldan el rechazo de los negacionistas. Estos 3.000 trabajadores representan el ejemplo más drástico de sanción por parte de una Administración local, pero no el único.Nuevamente, la discusión en términos legales es entre el derecho individual a elegir o el interés colectivo para preservar la salud, tal como se argumenta desde los gobiernos para forzar la aplicación de vacunas contra el Covid.En la Provincia de Santa Fe, el Gobierno provincial adoptó una medida para empujar a los integrantes de la policía a inocularse contra el coronavirus, al retirar el arma y asignar tareas de oficina a aquellos agentes que rechacen la vacuna, lo que afectaba el nivel de sus ingresos. La figura del pase sanitario se impuso como obligatoria para realizar trámites en distintas oficinas públicas dependientes de la Provincia de Santa Fe, aunque hubo flexibilidad. Por ejemplo en el Registro Civil de Rafaela no se pide ningún certificado que acredite la vacunación, pese a que el Gobierno había ordenado lo contrario. La cuestión de las vacunas promete seguir en la agenda.