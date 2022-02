El dólar blue arrancó la semana en baja

El dólar blue cerró la jornada con una ligera baja de 50 centavos, para ofrecerse a $215 vendedor en el mercado paralelo. La cotización libre había acumulado un avance de $1,50 durante la semana pasada, para cerrar el viernes en $215,50. En lo que va del año, la divisa acumula un incremento de $7 o 3,4% en el segmento informal.

En tanto, en el mercado mayorista la moneda norteamericana subía 32 centavos, para ofrecerse a $106,42: este tipo de cambio avanza 3,7% en lo que va de 2022. La brecha cambiaria entre esta cotización y el blue se ubicaba ahora en 101,9%.

En el mercado minorista, el dólar se vendía a un promedio de $112,72, mientras que la versión ahorro o solidaria de la divisa se ofrecía a $183,56. El contado con liquidación se mantenía en $215,26 y el Bolsa o MEP, en $208,35.

Las reservas del Banco Central aumentaron en U$S 6 millones el viernes último y se ubicaron en U$S 37.241 millones. La autoridad monetaria registra un saldo neto a favor de alrededor de U$S 9 millones en febrero por su participación en el mercado de cambios.