Mucho que acordar

El delegado de AMSAFE Castellanos, Adrián Oesquer, expresó que “el tiempo pasa y queda poco tiempo antes del inicio del ciclo lectivo 2022 para resolver los temas pendientes y en relación a eso hay temas destacados como lo es el de carrera docente que debemos definir la fecha de posesión de traslados y de concurso de inicial, primario y especial que se está desarrollando y no ha sido comunicada aún”.

Respecto a condiciones de trabajo, el delegado volvió a hacer hincapié en “la necesidad de ahondar en los nuevos protocolos para el inicio del ciclo lectivo en relación a lo que denominan escuelas seguras”, en función de que toda la comunidad educativa los pueda implementar.

En cuanto a salarios, Oesquer manifestó que “la expectativa más grande está en ver que se presenta respecto a la recomposición salarial que estamos necesitando a modo de actualización a lo largo del año y teniendo en cuenta el blanqueo de las sumas no remunerativas y no bonificables del 2020 que en el acta paritaria anterior estaba firmada la primera cuota de blanqueo en el mes de febrero”, explicó.