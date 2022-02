Movilización opositora rumbo a la Casa Gris

Por Darío H. Schueri (Desde Santa Fe). - Tal como había sido anunciado, este martes a las 11:45 más de 70 intendentes y presidentes comunales de los foros UCR, PS, GEN y PDP (el PRO no asistirá, aunque dice compartir objetivos, pero no la metodología) estarán en Casa de Gobierno para solicitarle una audiencia el gobernador Omar Perotti, a los fines de hacerle notar reclamos varios. En caso de que el Gobernador no los reciba, le dejarán un documento - petitorio, y desde allí se dirigirán hacia la Legislatura para completar la puesta en escena política ligada al descontento por las transferencias de fondos o asignación de obras por parte del Gobierno provincial.

El documento, cuyo texto darán a conocer este martes, versa sobre discriminación en programas de Obras menores, Plan Incluir, Vialidad Provincial, viviendas, atraso en los pagos de gastos corrientes “y además nos hacemos cargos de la salud, seguridad, entre otros aspectos de los cuales debería ocuparse el gobierno”, señaló a LA OPINIÓN el presidente del Foro de Intendentes y Presidentes de Comunas de la UCR Horacio Ciancio, titular comunal de San Jerónimo Sud.

La movilización de los jefes de gobiernos locales tiene como escenario la disputa entre oficialismo y oposición en torno al Presupuesto 2022, que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y se encuentra sin poder avanzar en Diputados.

En este marco, en las últimas dos semanas el socialismo, los radicales y el PRO plantearon su malestar contra el gobernador Perotti por discriminación y discrecionalidad en la transferencia de fondos públicos a municipios y comunas. En concreto, consideran que se favorece a las administraciones locales peronistas y se perjudica a aquellas que están bajo poder de intendentes o presidentes comunales de la oposición.

El sábado por la tarde, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, cruzó las denuncias y expuso la inversión que realiza la Provincia en nueve municipios gobernados por la oposición, en su mayoría del departamento General López,

Mientras tanto, Perotti convocó a intendentes y presidentes comunales para este martes en el Museo de la Constitución de Santa Fe -estará acompañado por la ministra de Educación, Adriana Cantero- para firmar acuerdos que permitan buscar "casa por casa" a los chicos que en 2021 terminaron la escuela primaria pero no están inscriptos en este 2022 para comenzar la secundaria.