Sensaciones y sentimientos

CÓRDOBA OPEN, PEPERINA Y FERNET



POR HUGO BORGNA

En los remotos tiempos en que Enrique Morea era celebrado en los medios periodísticos como la mejor raqueta argentina (queda claro, el mejor jugador, las raquetas no juegan solas. Todavía) se hacía una crónica llena de admiración, y se destacaba su actuación en el que sigue siendo el mayor torneo de tenis nacional: el abierto de Argentina.

Haciendo la aclaración de que “abierto” significa que pueden participar jugadores de todo el mundo, en oposición a lo que sería un torneo restringido a un club o a un territorio, se destaca la palabra “abierto” por la trascendencia que se le da a esa competición.

Eso cuando se juega en un país de habla hispana. Cada vez que se desarrolló en tierras de hablantes en inglés se los designó (por supuesto) como “open”, que no significa otra cosa que “abierto” en la lengua de Shakespeare. Por esa razón el recientemente jugado en Australia se llamó “Australian open”, graficado en un simpático logo de dos ángulos agudos, puestos uno sobre el otro.

Argentina es un territorio a disposición de quienes lleguen desde otras tierras y quieran habitarlo, sean personas… o palabras. En un tiempo, según las modas, en italiano o francés y, en todos los momentos, siempre hubo tendencia hacia el inglés como lengua complementaria. Con la llegada de la informática, fue decisivo porque se incorporaron elementos nuevos en tal cantidad y variedad que resulta imposible castellanizar inmediatamente sus nombres para nombrarlos en nuestra lengua.

Sin embargo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como dice Alfredo Zitarrosa en una de sus celebradas milongas.

El fútbol y el tenis, los dos en inglés en sus comienzos fueron castellanizando los nombres de jugadas y posiciones. De los antiquísimos “foot ball”y “tennis”, ya son comunes los “marcadores” y en el tenis (ahora despegado del “tenis criollo” sobre piso firme y golpeando con paletas), a la red se la nombra así y no “net” como en sus comienzos. Como estas palabras, puestas solo como ejemplos, hay muchísimos casos de vigencia y aceptación por jugadores y reglamentos.

El caso es, en estos tiempos en que el instrumento de juego se llama definitivamente “raqueta” y dejó de ser “raket”, que el más importante torneo del país se nombra desde hace unos pocos años como “Argentina open”, conglomerado idiomático difícil de digerir, aún con ese producto tan defensor del hígado de abundante promoción.

Debe ser que las ideas de cambio son demasiado tentadoras. No quedan en el mismo ámbito. No conformes con haber ganado definitivamente al lenguaje de los habitantes de CABA, avanzaron hacia un terreno mediterráneo.

Esta vez la invasión lingüística, sin aviso previo, le tocó a nuestra icónica vecina y hermana, la integrada en los santafesinos sentimientos, la querida Córdoba de la peperina y el fernet.

El torneo de tenis abierto fue bautizado como “Córdoba open” y con ese nombre circuló por el mundo, entre saques y voleas desde las líneas de fondo del frecuentemente visitado ámbito.

No hay duda, fue una irreverencia.

Solo deseamos desde aquí que no haya llegado a los oídos de los entrañables Negrazón y Chaveta, habitantes del círculo de la Pumita, nacidos del sentimiento del siempre recordado Cognigni desde la decididamente asimilada Hortensia (la papa).

Seguramente, como señal de dolor y luto consiguientes, se acompañarían con otro icónico negro.

El fernet.