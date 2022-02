Gran presencia ciudadana

En el marco del programa Verano Acá, la Municipalidad local, a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto para el Desarrollo Sustentable en coproducción con el Ministerio de Cultura de la Nación, llevaron adelante un espectáculo musical en el Bosquecito Besaccia.

Más de 150 niños, niñas, jóvenes y adultos pudieron divertirse y emocionarse en este espacio natural característico de la ciudad y muy valorado por la ciudadanía, combinando arte, aire libre y naturaleza.

Bajo la premisa de un mundo con menos ruido y más amor, la obra duró 45 minutos aproximadamente. Proponía repensar el vínculo de las infancias y los sonidos, la música y la contaminación acústica. Presentó numerosas canciones para encontrar la música en los rincones más simples, redescubrir nuestra propia musicalidad y que las familias puedan moverse, jugar y cantar.



"Fue una noche que nos permitió disfrutar de una puesta en escena maravillosa en este espacio natural de Rafaela. Seguimos generando propuestas artísticas para diferentes intereses y edades, pensando también en que la ciudadanía disfrute de los espacios públicos de la ciudad"; expresó Claudio Stepffer, secretario de Cultura de la Municipalidad.



"Me pareció maravilloso"

Rocío Esquerro, participó junto a su familia de la obra y contó que "vinimos a disfrutar un gran espectáculo. Yo ya lo conocía, pero no lo había visto. Me pareció maravilloso el mensaje que dejan, la responsabilidad de los adultos, el tema de los decibeles y de los ruidos. Para grandes y chicos, encontrarnos en el juego y la melodía. Muy colorida, muy didáctica, los chicos estaban muy contentos. Con este tipo de propuestas la gente disfruta de algo muy bueno, muy lindo y que sirve. Además, me encantó el lugar y la naturaleza".

Por su parte, Stella Maris Falchini, comentó: "Vine con parte de mi familia. Fue una actividad muy llevadera que llegó mucho a los niños y participaron mucho. Fue algo totalmente distinto, me llegó más. Es más didáctico. Didáctico para los padres sobre todo porque nos enseña a hacer menos ruido para que los chicos se encuentren mejor".

A su turno, Leticia Luque, quien vino desde Formosa a visitar a su familia y vacacionar en Rafaela, destacó: "Me encantó porque es una cultura favorable para los chicos y para la familia. Me gustó la temática, lo que dice para los chicos: menos ruidos y más amor. Me parece que es importante en esta época de pandemia". También agregó que "anoche fuimos a la noche de folclore, me parece super lindo que tenga esa cultura esta ciudad, aparte de ser una ciudad linda. Nos encanta la cultura de Rafaela, nos encanta la ciudad y sobre todo la higiene que tiene, favorable para la naturaleza".



Talleres para las infancias

Esta semana el programa Verano Acá tiene propuestas para las infancias vinculadas con el reciclaje, para niños y niñas de 5 a 10 años. Ambos espacios son gratuitos y acompañados por la tallerista Ivana Aguirre.

Hoy, martes 15 de febrero, se llevará adelante un taller de "Reciclado de animalitos con CD" a las 18:00, en el Bosquecito Besaccia. En tanto, el jueves 17, uno de "Reciclado de maples de huevo" a las 18:00 en el Liceo Municipal. Este último requiere inscripción previa al teléfono (03492) 570557 o al correo electrónico [email protected]

Ambos son organizados por el Liceo Municipal Miguel Flores y el Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela. La iniciativa busca generar espacios para concientizar sobre los materiales en desuso y su reutilización, de manera divertida. Además, aprovechar la naturaleza, los espacios verdes y los espacios culturales de la ciudad.