Director de "Los Cazafantasmas"

La semana empezó con la noticia más amarga para los fans de cine, el director, guionista y productor Ivan Reitman falleció. El responsable de recordadas comedias en los 70 y 80 tenía 75 años y su deceso se produjo mientras dormía. Las causas no han sido reveladas. “Nuestra familia está de duelo por la pérdida inesperada de un esposo, padre y abuelo que nos enseñó a buscar siempre la magia en la vida. Nos consuela que su trabajo como cineasta trajo risas y felicidad a innumerables personas en todo el mundo. Mientras lloramos en privado, esperamos que aquellos que lo conocieron a través de sus películas lo recuerden siempre”, expresaron en un comunicado Jason, Catherine y Caroline, los hijos de Ivan, difundió Aires Digital.

Reitman nació en Checoslovaquia y poco después su familia se trasladó a Canadá. Sus primeros trabajos fueron en producción y esto le permitió conocer a dos personas con las que además de entablar una gran amistad, trabajaría después, Dan Aykroyd y Rick Moranis. Poco después llegaría uno de sus éxitos en la producción, National Lampoon’s Animal House, con uno de los grandes comediantes de esa época y estrella de Saturday Night Live, John Belushi. Casi de inmediato Ivan hizo su salto a la dirección, teniendo primer éxito en la pantalla grande con la comedia Meatball (1979), donde conocería a su gran amigo, Bill Murray. Un año después llegaría Stripes, donde conocería a otro grande, Harold Ramis. En 1984 llegaría el éxito más grande Reitman, Ghostbusters. Esta película, la cual produjo y dirigió, contó con guión de Aykroyd y Ramis, quien coprotagonizaron junto a Murray, Moranis y la gran Sigourney Weaver. La comedia de ciencia ficción arrasó con todo, llegando a recaudar más de $220 millones de dólares. Esto posibilitó una secuela y una enorme franquicia en series animadas. Tres décadas más tarde la historia volvería al cine con Ghostbusters (2016) de Paul Feig, que fue un fracaso y la reciente Ghostbusters: El Legado, dirigida por el hijo de Ivan, Jason, la cual fue un éxito y recibió críticas positivas. Si bien los filmes posteriores en la carrera del director no alcanzaron el éxito de la historia de fantasmas y mochilas de protones, Ivan dejó comedias para el recuerdo, como tres películas con Arnold Schwarzenegger, Twins de 1998, Kindergarten Cop de 1990 y Junior de 1994. Para finales de los 90 llegaría otra de las recordadas joyas del director, Space Jam, la historia que unió a la estrella de la NBA Michael Jordan y a los Looney Tunes. Tras estos filmes Ivan se alejó, no del todo, de la dirección y potenció su presencia como productor.