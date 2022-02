Después de 7 días siguen buscando a Betiana Rossi

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El hermano de Betiana Rossi, la mujer de 38 años que se encuentra desaparecida desde hace siete días, se quebró ayer al asegurar que "la policía está trabajando, pero no puede ser que no haya novedades. Los perros no marcan nada, dicen que la lluvia de estos días tampoco ayudó. Me resulta extraño que no se pueda hacer otra cosa con su celular por más que esté apagado", expresó Martín.

En diálogo con TN, el hombre descartó "cualquier participación violenta", pero se mostró preocupado de que "no se sepa más nada desde el lunes, que fue hace una semana".

Al hablar acerca de los motivos por los que Betiana podría haber desaparecido, indicó: "Algo la sobrepasó y tomó la decisión de empezar a caminar, de irse para refrescarse la cabeza. Algo le pasó, eso es lo que me da a entender".

Este domingo, la Policía de la Ciudad pidió la colaboración de la población para dar con su paradero en el vecino partido de Tres de Febrero, donde fue filmada al salir de un supermercado.

"Me dicen que no tuvo un shock emocional antes, pero lo pudo haber tenido ahora. Yo descarto cualquier participación violenta de una pareja o ex pareja. En la primera cámara ella está sola, nadie la corre, sale caminando del supermercado sola", dijo.