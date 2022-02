Belgrano derrotó a Atlético con un claro gol en offside

Atlético de Rafaela perdió anoche frente a Belgrano de Córdoba por 1-0 en su debut en la temporada 2022 de la Primera Nacional, torneo Malvinas Argentinas, en un encuentro que cerró la fecha 1.

El gol de la victoria para el Pirata lo marcó Joaquín Susvielles, a los 30 minutos del complemento, y en una clara posición adelantada.

La Crema se vio superada por un elenco cordobés que fue mucho más incisivo y justificó la victoria luego de la ventaja conseguida. Un cabezazo en el travesaño de Comba y un mano a mano que Salvá, la figura albiceleste, tapó para evitar una nueva caída de su arco.

El equipo de Rubén Darío Forestello prácticamente no tuvo el control de la pelota, principalmente en el complemento. La actitud y la entrega fue lo más destacable de un Atlético que no tuvo juego asociado y no inquieto al rival. Apenas dos aproximaciones. Un desborde de Funes para encontrar a un Portillo que en el afán de definir con la marca encima definió desviado. Y un remate de Soloa que se fue por arriba del travesaño. Muy poco. Pobre.

En el primer tiempo se vio un Atlético muy conservador, superado por Belgrano que tuvo claridad desde el desequilibrio que marcó Zapelli. En el complemento, hasta el gol, se vio un conjunto albiceleste mejor parado pero sin volumen de juego ni agresividad.

Un centro al segundo palo, cabezazo de Sánchez para cruzar la pelota y encontrar a Susvielles, que ingresó en un claro offside y anotó el 1 a 0 con el cual Belgrano se terminó quedando con la victoria.

Atlético no tuvo el debut soñado. Por el resultado, principalmente, pero por la imagen que dejó. Será un dar vuelta de página rápidamente y continuar con el crecimiento colectivo en un plantel que se rearmó totalmente para volver a poner al elenco albiceleste en los primeros puestos de la principal categoría de ascenso de nuestro país. Hay mucho camino por recorrer.



LOS RESULTADOS DE LA FECHA. Viernes: Morón 0 – Tristán Suárez 0. Sábado: Almagro 2 – Mitre (SdE) 1, Dep. Madryn 1 – Agropecuario 0, Flandria 1 – Def. de Belgrano 1, Villa Dálmine 1 – Brown (PM) 2, Temperley 1 – San Martín (T) 2, Alvarado 1 – Sacachispas 1, Gimnasia (J) 3 – Brown (A) 3, All Boys 1 – Atlanta 0, Alte. Brown 4 – Chacarita 2. Domingo: Dep. Maipú 1– Ind. Rivadavia (Mza) 1, Gimnasia (Mza) 0– San Martín (SJ) 1, Güemes (SdE) 1– Estudiantes (BA) 1, Estudiantes (RC) 0– Instituto 1. Ayer: Riestra 2 – Santamarina 0, San Telmo 1 – Chaco For Ever 1, Nueva Chicago 0 – Ferro 1.



Las formaciones y síntesis del partido:



BELGRANO: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Diego Novaretti y Facundo Oliver; Bruno Zapelli, Santiago Longo, Ariel Rojas y Mariano Miño; Joaquín Susvielles y Pablo Vegetti. Suplentes: Juan Strumia, Wilfredo Olivera. DT: Guillermo Farré.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Julio Salvá; Facundo Nadalín, Fabricio Fontanini, Guido Milán y Jonás Aguirre; Ayrton Portillo, Emiliano Romero, Facundo Soloa y Diego Cardozo; Marco Borgnino y Claudio Bieler. Suplentes: Agustín Grinovero, Jonatan Fleita, Mateo Castellano y Gonzalo Lencina. DT: Rubén Darío Forestello.



Gol en el segundo tiempo: 30m Joaquín Susvielles (B).



Cambios: PT 30m Guillermo Funes x Cardozo (AR); ST. 15m Ulises Sánchez x Rojas (B) y Gabriel Compagnucci x Barinaga (B), 22m Facundo Castillón x Borgnino (AR), 27m Juan Galetto x Nadalín (AR), 31m Maximiliano Comba x Miño (B) y Fabián Bordagaray x Susvielles (B), 39m Hernán Bernardello x Zapelli (B).



Amarillas: Cardozo (AR), Romero (AR), Rojas (B), Galetto (AR).



Estadio: Julio César Villagra.

Árbitro: Andrés Galeano.

Asistentes: Matías Bianchi y Gisela Bosso.

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira.