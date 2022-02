Brasil-Argentina volverá a jugarse con cuatro bajas en la selección de Scaloni

FOTOS NA SUSPENSIÓN. La reunión que determinó no proseguir con el encuentro en San Pablo. SANCIONADOS. No podrán jugar dos partidos Buendía, Romero, Lo Celso y Martínez.

FOTOS NA SUSPENSIÓN. La reunión que determinó no proseguir con el encuentro en San Pablo. SANCIONADOS. No podrán jugar dos partidos Buendía, Romero, Lo Celso y Martínez.

BUENOS AIRES, 15 (NA). - La FIFA dio a conocer ayer el fallo por el partido suspendido entre las selecciones de Brasil y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas en el cual señaló que el encuentro se volverá a jugar, pero además dispuso la suspensión de dos partidos internacionales para los jugadores Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Romero por incumplir "el protocolo de partidos internacionales".

El partido que había empezado a disputarse el 5 de septiembre en Neo Química de San Pablo, será reprogramado en lugar y día designado por la FIFA en acuerdo con las dos Asociaciones, pero la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) perderá la localía.

Además, el organismo que preside Gianni Infantino, decidió que las dos Federaciones deberán abonar 50.000 francos suizos -54.000 dólares- por la suspensión del encuentro.

También la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) deberá abonar 200.000 francos suizos -U$S 216.000- por "el incumplimiento de sus obligaciones con respecto a la seguridad y el orden público, los preparativos del partido y su participación".

Por su parte, la CBF deberá pagar una multa de 500.000 francos suizos -que equivalen a 540.000 dólares estadounidenses- "como resultado de las infracciones cometidas contra la seguridad y el orden público".

El fallo de la FIFA indicó: "La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha tomado sus decisiones en relación con el partido suspendido entre Brasil y Argentina en la competición preliminar de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 el 5 de septiembre de 2021".

El mismo continuó: "Después de una investigación exhaustiva de los diversos elementos fácticos y a la luz de las normas aplicables, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido que el partido debe repetirse en la fecha y el lugar que decida la FIFA. Además, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha concluido que el abandono del partido se debió a varias deficiencias de las partes involucradas en sus respectivas responsabilidades y/u obligaciones en relación con lo anterior".

"Como tal, la Comisión Disciplinaria de la FIFA también ha decidido:

"Ordenar a la Asociación Brasileña de Fútbol el pago de una multa de CHF 500.000 por infracciones relacionadas con el orden y la seguridad.

"Condenar a la Asociación Argentina de Fútbol al pago de una multa de CHF 200.000 por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de orden y seguridad, preparación y participación en el partido.

"Ordenar a la Asociación Brasileña de Fútbol y a la Asociación Argentina de Fútbol el pago de una multa de CHF 50.000 cada una como consecuencia del abandono del partido.

"Suspender a los jugadores argentinos Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Romero por dos (2) partidos cada uno por no cumplir con el Protocolo de Partidos Internacionales de Regreso al Fútbol de la FIFA".



LA APELACIÓN

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó ayer que apelará el fallo de la FIFA por la suspensión del partido con Brasil, en el que señaló que el encuentro se volverá a jugar, pero además dispuso la suspensión por dos partidos internacionales para los jugadores Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Romero por incumplir "el protocolo de partidos internacionales".

"La Asociación del Fútbol Argentino informa que en relación al fallo notificado por la Comisión Disciplinaria de FIFA en el día de fecha, relativo al partido suspendido con Brasil en el marco de las Eliminatorias de la Copa del Mundo Qatar 2022, ha solicitado los fundamentos legales de la decisión a fin de presentar la correspondiente apelación en tiempo y forma", expresó el organismo en un comunicado.

Y añadió: "La AFA, como viene realizando desde el comienzo de esta gestión, defenderá a la institución, como así también a sus futbolistas, entendiendo que la decisión comunicada no se encuentra ajustada a los hechos ocurridos y al derecho invocado".