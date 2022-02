Arranca mañana la paritaria docente en la provincia

Vale mencionar que la Casa Gris también convocó a paritarias a los gremios del sector público para esta misma semana. El jueves se abrirán las charlas con los gremios de la administración pública, y el viernes con el personal de Salud.

En todos los casos, el planteo de los dirigentes sindicales del sector docente será el mismo y estará centrado en la pretensión inamovible de que los salarios le ganen a la inflación, tal como ocurrió el pasado año.

En ese sentido, todos los sindicatos docentes coinciden en que en el acuerdo debe incluir indefectiblemente una “cláusula gatillo” para actualizar los salarios o cualquier otro mecanismo que permita actualizar los sueldos de manera que queden por encima del incremento de precios.

El año pasado, a pedido de los gremios docentes, en nuestra provincia se dejó abierta la paritaria para discutir la evolución de los salarios contra la inflación en el último trimestre, y ello posibilitó, a pesar de que se tuvo que llevar adelante un progresivo plan de lucha para que el Gobierno provincial atienda el reclamo, que los ingresos de los maestros le ganen a la inflación.

La discusión no se vislumbra sencilla porque en un panorama tan incierto de la economía y las finanzas del país no se tiene un parámetro que pueda tomarse como confiable para establecer a cuanto trepará la inflación en este 2022.

Tan es así que, días atrás, sin una pauta oficial de inflación que contribuya, al menos en teoría, a ordenar las expectativas y sin ninguna confirmación de la proyección que se incluirá en el acuerdo con el Fondo Monetario, el Gobierno nacional, que contemplaba en el malogrado presupuesto que envió la Congreso una inflación del 33%, ya no niega que espera un piso de al menos 40% para este año. Y no descarta que el avance de precios sea varios puntos mayor.

Precisamente, eso es lo que opinan consultoras privadas y bancos que proyectan una inflación que estará por encima del 50%, aunque las estimaciones más pesimistas la ubican en el 60%, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado que todos los meses elabora el Banco Central argentino.

Está claro que el panorama no es muy alentador si se tiene en cuenta que en enero la inflación rondará el 4% y si no se desacelera en los meses siguientes el 2022 se perfila para ser el año de mayor movimiento de los precios desde la salida de la Convertibilidad, hace tres décadas.





PARTIR DE UN 40%

Anticipándose a esto, si bien todos los participantes prefirieron mantener en reserva lo hablado, se filtró que en la primera reunión paritaria a nivel nacional, los cinco gremios docentes le pidieron al ministro de Educación, Jaime Perczyk, un incremento cercano al 51%

Desde AMSAFE, ya adelantaron que quieren arrancar con un piso de 40% para empezar a conversar y con revisión durante el año.

La titular del gremio, y también secretaria general de CTERA, señaló, días atrás, que “va a ser un año de muy alta inflación", según las proyecciones que estamos haciendo.

En cuanto a la posibilidad de establecer una cláusula gatillo para actualizar los salarios, contestó que pretenden “cualquiera de las herramientas que permitan estar por encima de la inflación, tienen que incorporarse, sí o sí. El año pasado demostró claramente que si nosotros no hubiésemos dejado abierta la paritaria para discutir el último trimestre, hubiéramos quedado por debajo de la inflación. Así que sea una revisión trimestral o una revisión cuatrimestral o cada seis meses, tiene que estar previsto. Es fundamental, más en un año incierto porque no sabemos cómo se va a comportar la economía. Esto tiene que estar garantizado ya sea por cláusula gatillo o por revisión”.

En su momento, ante el retraso de la Provincia en llamar a paritaria para aguardar lo que sucedería con la misma instancia a nivel nacional, la gremialista advirtió que podría no haber tiempo suficiente para asegurar el normal comienzo de las clases “si nos hacen una propuesta muy sobre la fecha del inicio del ciclo lectivo”.

Del otro lado del mostrador, el ministro de Trabajo provincial Juan Manuel Pusineri había calculado que el ofrecimiento de incremento salarial estará en el orden del 40%, conforme a lo que se evalúa a nivel nacional, y que podría ser otorgado de manera escalonada y en tramos”.

“La idea es garantizar la instancia de diálogo y la instancia de oferta salarial con tiempo suficiente y en eso estamos comprometidos”, dijo el ministro al tiempo que supuso que “el 40% puede ser un indicativo, vamos a ver cómo termina desenvolviéndose este porcentaje en la paritaria nacional”

El funcionario no descartó que el aumento sea escalonado y con revisiones. “Es un esquema que tuvo un resultado positivo y fue aceptado por los gremios. Si se quiere un tramo anual con verificación y, a su vez, dentro de ese tramo anual, ver cómo se ubican los porcentajes dentro del global, me parece que por ahí puede transitar la discusión”, explicó.

Por las dudas se trabe la discusión con los gremios, el funcionario volvió a echar mano al argumento de que no tener presupuesto en la provincia, como también ocurre a nivel nacional, implica una dificultad para la discusión, una postura que ya fue rechazada por la oposición y algunos referentes gremiales.

"La ausencia de una pauta inflacionaria aprobada por la correspondiente ley de presupuesto no impide la negociación, pero le imprime una cuota de incertidumbre. Se puede discutir igual, pero tener esa pauta establecida le permite tanto a los gremios como al gobierno arrancar desde un piso oficial establecido a partir de una iniciativa que tiene fuerza de ley", sostuvo el ministro.





EN EL CUARTO SUBSUELO

Este martes, las cinco federaciones que representan a los maestros (Ctera, UDA, CEA, Sadop y AMET) se reunirán a dialogar por segunda vez con el gobierno nacional para definir el ingreso mínimo garantizado a los maestros de todo el país

Cabe recordar que el salario inicial de los maestros es de 41.250 pesos. Ese piso fue actualizado en diciembre y desde entonces se acumuló nueva inflación.

Eduardo López, secretario gremial de Ctera, explicó que: “para no ser pobre, una familia de dos adultos y dos niños, hoy necesita ingresos por 76 mil pesos mensuales. “En relación a la canasta básica, el salario docente está en el cuarto subsuelo. Un aumento que equipare a la inflación acumulada sólo de diciembre a marzo nos dejaría en el mismo lugar; una mejora pequeña por encima de la inflación nos dejaría en el tercer subsuelo, o en el segundo. Pero lo que queremos no es eso, sino llegar al primer piso”.