Estuvo preso, y al salir amenazó por comida

La Policía de nuestra ciudad, identificó a un sujeto que amenazó de muerte y prometió que incendiaría un galpón, porque no le entregaron mercadería fuera de los días programados.

Un caso de amenaza del que resultó víctima una mujer para obligarla a realizar una acción contra su voluntad, motivó una actuación de personal de la Unidad Regional V de Policía, organismo que conduce el comisario mayor Ricardo Arnodo Suárez, secundado por la comisario inspector Marcela Fernández.

Al respecto, se dio inicio a una causa por coacción por parte de Jorge Antonio H., residente en la calle Jaime Ferré, quien de acuerdo a lo expuesto por una ciudadana de 45 años de edad y licenciada en trabajo social, en las jornadas de 18 y 26 de enero y un día de este mes, se hizo presente en un inmueble para reclamar que se le entregue mercadería.

El citado adujo que necesitaba la mercadería, ya que se encontraba sin trabajo y hacia poco había salido de estar preso, y frente a la negativa de parte de la denunciante como consecuencia de estar previamente pactados los días de entrega, comenzó a amenazarla.

LA AMENAZA

Lo hizo diciendo "voy a venir a buscar todas le veces que quiera, y vos me la vas a dar. Porque si no cuanto te encuentre en la calle te voy a agarrar con un 'chumbo' (arma de fuego), o voy a venir acá y prenderé fuego al galpón. Total no tengo nada que perder", retirándose finalmente.