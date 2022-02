La encuesta que sepulta la última esperanza de Alberto Fernández

Sin un rumbo claro y con muchísimos problemas y obstáculos, el Gobierno de Alberto Fernández ha perdido el favor de la mayoría de los argentinos, quienes lo señalan como el principal responsable de la actual crisis económica de la Argentina.

Una encuesta de la consultora Opina Argentina preguntó quién es el principal responsable de la actual crisis económica que golpea a nuestro país: el 56% mencionó al Gobierno actual de Alberto Fernández, mientras que solo el 24% señaló al Gobierno anterior de Mauricio Macri. En tanto, un 10% fue más neutral y culpó a la pandemia de covid-19, y otro 10% no sabe/ no contesta.

Según explicó en el canal LN+ el analista político Facundo Nejamkis, estos resultados muestran que "se aceleró el fenómeno 'ya no se puede gobernar con el espejo retrovisor'", y detalló: "A todos los gobiernos se les acaba en algún momento este recurso de echarle la culpa al Gobierno anterior".

En tanto, también se les preguntó a los consultados cómo 'se arregla' la Argentina, y los resultados fueron sorpresivos: el 44% aseguró que con menos Estado, el 35% apuesta a más Estado, y el 21% no sabe/ no contesta.

"Esto representa un cambio de época que está viviendo la Argentina. En los '90, había un consenso de que el mercado tenía que estar por encima, pero la crisis del 2001 generó el paradigma contrario y durante quince años la sociedad esperó que todo se lo resuelva el Estado. Este paradigma hoy está en crisis porque todos estamos en crisis. La sociedad está buscando nuevos horizontes", analizó Nejamkis.

A modo de conclusión, remató: "Todo esto explica en parte que en la Argentina no existe un consenso mayoritario respecto hacia dónde ir".