El diputado nacional de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy aseguró ayer que "los dichos del presidente Alberto Fernández no solo molestaron en Washington, sino que también hubo disparates en Moscú y en Pekín". "A eso hay que sumarle acuerdos que son altamente inconvenientes, como el del reactor Hualong, que cuesta 10 veces más de lo que nos cuesta fabricar energía con gas", remarcó López Murphy en declaraciones al programa "Si Pasa, Pasa", que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio criticó esa situación porque "todo lo que se haga para sustituir al gas hace daño". "Si algo tiene la Argentina que le sobra hasta en las orejas es gas", precisó López Murphy,quien fue contundente al sentenciar que "si esta gente gobernara en el Sahara, importaría arena".

El mencionado acuerdo con el país asiático es por una inversión de 8.300 millones de dólares que realizará China en la Argentina para la construcción de un reactor HPR-1000, que comenzará a fin de año e implicará la creación de más de 7 mil empleos directos. Según se detalló, el reactor "tendrá una vida útil de 60 años y utilizará uranio enriquecido como combustible y agua liviana como refrigerante y moderados".

Por otra parte, el diputado nacional se refirió al acuerdo con el FMI y señaló: "Primero se deberá llegar a un acuerdo con el staff de los organismos multilaterales". "Luego será girado al Congreso de la Nación, que en realidad no tiene que autorizar la carta de intención sino el financiamiento, el préstamo", explicó.

Asimismo, se refirió a la quita de subsidios que el Gobierno nacional planea llevar a cabo con la Ciudad en los colectivos que tengan un recorrido solo por la Capital Federal. "El Gobierno nacional quiere depredar a la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad produce el 20 por ciento de los recursos nacionales y la Nación le devuelve el 1,4 por ciento. Esto quiere decir que la Nación le cobra a la Ciudad un impuesto por el 93 por ciento de sus ingresos y esto se veía atenuado por el pequeño subsidio que se le daba por el al transporte automotor", detalló.

Además, amplió: "Ahora, ademas del 93 le quiere sacar el subsidio al transporte automotor". "Distinto sería, y en eso esperamos el fallo de la Corte, que ocurra esta reducción de los subsidios, pero devolviéndole la Coparticipación que le corresponde a la Ciudad. No hay experiencia mundial equivalente en la que se le saque a una Ciudad el 93 por ciento de sus recursos", concluyó.



MILEI TAMBIÉN

El diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei calificó como "una aberración" que Alberto Fernández haya "elogiado al Partido Comunista" chino durante su gira por el gigante asiático, y al respecto consideró que el Presidente tiene "un problema con los valores morales".

"De todas las cosas aberrantes que hizo Alberto Fernández durante la gira fue rendirle honores a un asesino, a un criminal, a un genocida como Mao Zedong que mató a 78 millones de personas. Si partís de esos valores nada bueno puede salir bien. Terminás en la miseria", sentenció. (NA)