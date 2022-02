A los 67 años, murió Eduardo Gato Romero

El ex golfista Eduardo "Gato" Romero" falleció ayer a los 67 años, luego de una larga enfermedad, según comunicó de manera oficial la municipalidad de Villa Allende, de la cual era el intendente. Romero había pedido, semanas atrás, una licencia en sus funciones como jefe comunal de la localidad en la que había nacido, debido a sus problemas de salud.

El "Gato", quien supo ganar el Senior US Open en 2008, también tuvo una exitosa trayectoria en el Tour Europeo, donde más se destacó, jugó en el PGA Tour y triunfó en la gira de veteranos de los Estados Unidos.

Entre otros logros ganó el Abierto de la República, llegó a terminar la temporada 2002 en el 19° puesto del ranking mundial y cosechó múltiples premios individuales.

En 2015 ganó la intendencia de Villa Allende por el PRO y confirmó su mandato en las elecciones de 2019.

"Con profundo dolor la Municipalidad de Villa Allende informa que a los 67 años acaba de fallecer el intendente Eduardo Romero, para nosotros y el mundo, "El Gato", expresó el municipio cordobés en un comunicado difundido en redes sociales.

Además, se destacó que "Eduardo Romero fue sin lugar a dudas uno de los vecinos más destacados y reconocidos de la ciudad, que nos representó a lo largo y lo ancho del mundo a través de su carrera deportiva como golfista, pero sobre todo como un vecino ilustre, que incluso hace unos años aceptó y se embarcó en su último desafío, ser intendente de la ciudad que lo vio desarrollarse y crecer, como deportista y como persona".

El arco político, pero sobre todo del PRO y Juntos por el Cambio también tuvo palabras de reconocimiento para el "Gato" Romero, quien ganó dos elecciones para la intendencia bajo el ala de ese partido.

En ese sentido, la titular del PRO, Patricia Bullrich señaló en su cuenta de Twitter: "Estando de visita en Córdoba nos llega la triste noticia de la temprana partida de Eduardo El Gato Romero.

Lo vamos a recordar como un gran golfista, un gran intendente y, por sobre todo, una gran persona. Un sentido abrazo para toda su familia y sus seres queridos". A su vez, Mario Negro, presidente del bloque de Diputados de la UCR, también despidió al ex golfista: "Adiós querido Gato Romero.

Fuiste un deportista destacado, un dirigente fenomenal que se animó a acercarse a la política para cambiar la vida de los ciudadanos de Villa Allende y un ser humano excepcional. Gran abrazo a sus familiares y amigos. QEPD".

En el comunicado oficial, la Municipalidad de Villa Allende indicó: "Con lágrimas en los ojos, hoy despedimos a uno de los más grandes golfistas que tuvo nuestro país y al más importante de nuestra ciudad, despedimos al intendente de la Villa, al padre y esposo, pero sobre todo, despedimos a ese vecino especial de perfil bajo, sencillo y humilde, gran contador de chistes y también serio cuando tenía que serlo.

"A ese Gato carismático y con empatía, al que disfrutaba de comerse un puchero en lo de Seculini pero también con su equipo, en algún restaurante por ahí, al que amaba caminar tranquilo por la ciudad y estar en la compañía de sus perros en la tranquilidad de su hogar. Despedimos a un vecino más que sin embargo quedará por siempre marcado a fuego en nuestra memoria y nuestros corazones", señalaron. (NA)