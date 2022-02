Recibió golpiza de su ex y no quiso denunciarlo

En la jornada del sábado, personal policial de la Comisaría 15a. tomó conocimiento sobre que siendo aproximadamente las 16.00 del viernes último, un grave hecho de violencia de género tuvo lugar en su jurisdicción, más precisamente en Av. Luis Fanti al 1800 -barrio Los Nogales-.

Arribados al lugar, los efectivos dialogaron con la presunta víctima de este hecho, una vecina de 24 años domiciliada en barrio Mora -de la cual omitimos señas particulares por razones obvias-, quien manifestó que había mantenido una discusión con su pareja, del cual no quiso aportar nombre.

La joven mujer señaló que siendo las 16.00 del viernes ella se encontraba en un comercio de calle Rosario al 600, y pasó su expareja en auto. Acto seguido el sujeto frenó, la subió al auto y le dijo que quería "hablar con ella".

Así, la llevó hasta su domicilio, discutieron y la agredió físicamente. Luego ella se retiró de la casa y pidió a unos jóvenes que llamen un remís.

Los oficiales actuantes sugirieron a la víctima radicar la denuncia policial correspondiente, pero lo joven mujer respondió que, "no quiero hacer denuncia, no quiero hacer nada, no voy a decir nada". No obstante se la trasladó hasta el Hospital "Jaime Ferré", donde fue examinada por personal médico.