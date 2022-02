Extorsión: piden dinero a cambio de no balearlos

El propietario de un depósito de quesos ubicado en calle Cafferata al 5300, de Rosario, se encontró el jueves al mediodía con un mensaje mafioso en su comercio, pidiéndole 200 mil pesos a cambio de no ser baleado y obligarlo a cerrar, con una semana de plazo para entregar el dinero.

Según medios locales, se trata de una situación casi cotidiana la que sufren los comerciantes y las pymes rosarinas por parte de las mafias que literalmente gobiernan esa ciudad; mafias directamente vinculadas al narcotráfico.

“Queremos 200 mil porque si no te vamos a cagar a tiros y te cierro la quesería. No batas a la cana porque ni tu custodio te va a salvar”, dice el mensaje escrito a mano en un papel, junto con una bala, que recibió el comerciante rosarino, según la foto publicada por un periodista especializado citado por el portal de Radio LT 10 de Santa Fe.

Mientras tanto, efectivos de la Seccional 21a. de la Policía de Santa Fe lleva adelante las investigaciones del caso en el que es damnificado el comerciante de 49 años.