Nueva ilusión: La ‘Crema’ hace su estreno ante Belgrano en Córdoba

Llegó la hora de la verdad. Este lunes, Atlético de Rafaela estará debutando en la temporada 2022 de la Primera Nacional, torneo Malvinas Argentinas. Desde las 21.30hs, en el Gigante de Alberdi, la ‘Crema’ visitará a Belgrano de Córdoba por la primera fecha del certamen.

El encuentro tendrá a Andrés Galeano como árbitro y se podrá seguir a través de la pantalla de TyC Sports o el streaming de TyC Sports Play.



Será el inicio de un torneo largo y desgastante. Los 37 equipos jugarán todos contra todos, a una sola rueda de partidos, y ascenderán a la Liga Profesional de Fútbol el primero de la tabla final de posiciones 2022 junto al ganador del ‘Reducido’ por el segundo ascenso, según el reglamento aprobado en AFA.



Para esta temporada vuelven los descensos, ya que al término de la fase regular perderán la categoría los dos equipos ubicados en los últimos puestos de la tabla final de posiciones 2022, y la temporada 2023 jugarán, en la Primera B y/0 el Federal A, según corresponda.



En Atlético de Rafaela hubo una reestructuración total, en post de dejar rápidamente en el olvido la pésima campaña del 2021 y volver a posicionarse entre los firmes candidatos que pelearán por cosas importantes.



De la mano de Rubén Darío Forestello, y como punto de partida, la dirigencia albiceleste armó un plantel con sentido de pertenencia, actualidad y mucha juventud. Claudio Bieler confirmó su continuidad y las ‘ganas de salir campeón y ascender con este club’, y todo fue más sencillo. Volvieron Fabricio Fontanini, Emiliano Romero y Marco Borgnino; hubo 15 incorporaciones (y podrían llegar más) y varios juveniles del club que vienen pidiendo pista que también tendrán sus oportunidades.



La ilusión y esas esperanzas renovadas de cada comienzo de temporada están. Por Alberdi se respira un ‘aire nuevo’, renovado. Ahora, desde este lunes y cuando el equipo salga en un estadio que rebalsará de público pirata, deberá empezar a demostrar que realmente la versión 2022 de la Crema es otra totalmente diferente a la de los últimos tiempos, después, el torneo mismo y en base a su rendimiento y a la regularidad que deba encontrar con el paso de las fechas, lo pondrán donde merezca estar. A jugar!



HISTORIAL. Atlético y Belgrano se enfrentaron en 34 oportunidades en el profesionalismo. La Crema ganó 7, empataron 16 y el Pirata ganó 11.

En Córdoba se computan 17 enfrentamientos con apenas 2 victorias albicelestes, 9 empates y 6 triunfos para los cordobeses.

La última vez que Atlético ganó en la Docta fue en la temporada 2005/2006, por 1 a 0 con gol de Leonardo Iglesias.



EL RESTO DE LA FECHA. Viernes: Morón 0 – Tristán Suárez 0. Sábado: Almagro 2 – Mitre (SdE) 1, Dep. Madryn 1 – Agropecuario 0, Flandria 1 – Def. de Belgrano 1, Villa Dálmine 1 – Brown (PM) 2, Temperley 1 – San Martín (T) 2, Alvarado 1 – Sacachispas 1, Gimnasia (J) 3 – Brown (A) 3, All Boys 1 – Atlanta 0, Alte. Brown 4 – Chacarita 2. Domingo: Dep. Maipú 1– Ind. Rivadavia (Mza) 1, Gimnasia (Mza) 0– San Martín (SJ) 1, Güemes (SdE) 1– Estudiantes (BA) 1, Estudiantes (RC) 1– Instituto 1. HOY: 17hs Dep. Riestra vs Santamarina, 17hs (TV) San Telmo vs Chaco For Ever, 19.15hs (TV) Nueva Chicago vs Ferro.



Las probables formaciones:



BELGRANO: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Diego Novaretti y Facundo Oliver; Bruno Zapelli, Santiago Longo, Ariel Rojas y Mariano Miño; Joaquín Susvielles y Pablo Vegetti. Suplentes: Juan Strumia, Wilfredo Olivera, Hernán Bernardello, Gabriel Compagnucci, Ulises Sánchez, Fabián Bordagaray, Maximiliano Comba y Bruno Zapelli. DT: Guillermo Farré.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Julio Salvá; Facundo Nadalín o Juan Galetto, Fabricio Fontanini, Guido Milán y Jonás Aguirre; Ayrton Portillo, Emiliano Romero, Facundo Soloa y Diego Cardozo o Guillermo Funes; Marco Borgnino o Guillermo Funes y Claudio Bieler. Suplentes: Agustín Grinovero, Jonatan Fleita, Galetto o Nadalín, Mateo Castellano, Funes o Cardozo, Facundo Castillón y Gonzalo Lencina. DT: Rubén Darío Forestello.



Estadio: Julio César Villagra.

Árbitro: Andrés Galeano.

Asistentes: Matías Bianchi y Gisela Bosso.

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira.

Hora: 21.30

TV: TyC Sports / TyC Play