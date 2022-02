Deben hacer autocrítica de la gestión de Perotti

El diputado nacional por el Partido Socialista (PS) Enrique Estévez pidió al Justicialismo que “deje de victimizarse y haga una autocrítica a la gestión del gobernador Omar Perotti antes de atacar a la oposición por los medios”, y afirmó que el verdadero problema es “la falta de rumbo y de acción por parte del Gobierno provincial”. En su lugar, el dirigente afirmó que desde el socialismo están abiertos al diálogo para acordar soluciones a los problemas de las y los santafesinos, y recordó que “se aprobaron la mayoría de las leyes que el oficialismo envió a la Legislatura, a pesar de ser minoría”.

“Nuevamente el Partido Justicialista opta por victimizarse a través de mentiras mediante un comunicado, buscando una vez más acusar a la oposición y al Partido Socialista en particular, de ponerle freno a una gestión, cuando el verdadero problema es la falta de rumbo y de acción por parte del Gobierno Provincial”, afirmó Estévez en declaraciones periodísticas.

El secretario general del PS santafesino aseveró que la ausencia de comunicación con los representantes de los partidos políticos de la oposición por parte del gobierno de Omar Perotti “es histórica, y se remonta a los meses previos a asumir el poder Ejecutivo, ya que durante la transición con la gestión de Miguel Lifschitz, es de público conocimiento su falta de voluntad política para llevar adelante una transición ordenada. En su lugar, el actual gobernador y sus voceros optaron por sembrar acusaciones falaces por los medios, y detonar con agravios cualquier camino de interrelación con los representantes de la oposición”.

“Desde el socialismo -recordó Estévez-, siempre hemos tenido una vocación sincera de apertura al diálogo y de encontrar acuerdos positivos para los santafesinos: se aprobaron la mayoría de las leyes que el Ejecutivo impulsó a pesar de ser una clara minoría en la Cámara de Diputados y Diputadas”.

En tal sentido, el dirigente planteó que el debate sobre el Presupuesto 2022 “está abierto”, y sostuvo: “Nuestra posición está expresada públicamente: no aceptamos que la Provincia le deba importantes recursos a los Municipios y Comunas cuando en las cuentas bancarias del Gobierno de Santa Fe se acumulan recursos sin ejecutar. Mientras la sociedad sufre los golpes de una crisis social y económica de enormes dimensiones, la subejecución presupuestaria en estos más de dos años de la administración Perotti fue alarmante en todas las áreas de gestión incluidas obras públicas, salud y seguridad. Nos resulta inexplicable la situación de los 3.000 millones de pesos que el gobierno nacional envió a Santa Fe para equipamiento en seguridad: sigue sin utilizarse porque a un año y medio de ese anuncio, el gobernador y su equipo no fue capaz de licitar dichos insumos. Con un 50% de inflación anual, cada día que se pierde disminuye la capacidad de compra del Estado”.

Asimismo, el legislador nacional lamentó que el Partido Justicialista no realice una profunda autocrítica sobre los 26 meses de su gestión provincial. “El gobernador reemplazó en tres oportunidades la cabeza del Ministerio de Gobierno, quien lleva adelante la conducción política de la gestión. Y si ponemos el foco en Seguridad, no sólo reemplazó al ministro anterior, sino que su pésima gestión, en palabras del actual titular de la cartera, Jorge Lagna, lo ha obligado a “refundar el Ministerio de Seguridad”, y el incremento de los índices delictivos llevaron a cambiar ocho veces la jefatura de policía de Rosario, para poner un ejemplo”, detalló, para luego ampliar: “Prometieron la Unidad en la Diversidad, y nos condenaron a los santafesinos a ser rehenes de una disputa por el poder que llevó al enfrentamiento electoral al Gobernador contra su Vicegobernadora. Es mucho lo que la conducción del Partido Justicialista debe mirar puertas adentro antes de atacar a la oposición”.

Para finalizar, Estévez reiteró que el socialismo tiene “una inquebrantable voluntad de diálogo y de aporte a la solución concreta de los graves problemas de la ciudadanía. Creemos que el gobierno provincial tiene la oportunidad y esperamos la convocatoria a un diálogo abierto y sincero de todas las fuerzas políticas. El país vive momentos de grandes dificultades y tensiones, necesitamos madurez y dirigentes a la altura de las circunstancias para poder avanzar”, concluyó.