Cosquín Rock: primer día con pleno sol y una multitud vibrando desde temprano

Germán Sánchez (Especial desde Santa María de Punilla).- Si en los meses previos, la ansiedad de José Palazzo -productor y mentor de todo esto- se podía palpar, es evidente que no era el único en ese estado. La gente y los músicos parece que también manejaban las mismas ganas de volver a estar en Cosquín Rock. La primera jornada del festival tuvo esa característica saliente. Nadie se quiso perder nada de todo lo que iba a pasar.

Entonces, lo primero que había que hacer era estar dentro del predio bien temprano. Y eso no dejó de llamar la atención. La tarde prácticamente recién se despertaba y ya eran miles los que deambulaban por cada rincón del Aeródromo de Santa María de Punilla. Es cierto que desde que el festival se realiza en dos jornadas, el público ingresa más temprano, pero ayer el sábado había una efervescencia muy especial. Era volver a vivir el Cosquín Rock después de dos años.

Había que tratar de ver todo y hubo mucho para ver. Están los que llegan y saben lo que quieren ver y escuchar, pero hay quien "van viendo" sobre la marcha en qué escenario se quedarán. Es que hay tanto y es difícil a veces elegir (se acaban las margaritas para deshojar y ayudar en la decisión). Desde el inicio tempranero de los chicos de Escalopez o Sueño de Pescado. Estuvo el debut de Cruzando el Charco y luego el arrollador show de Eruca Sativa, solo para empezar. Eso solamente en el escenario Norte. En el otro extremo del predio, hacía de las suyas Soy Rada y un rato después el carismático Joaquín Levinton -encima viene con viento a favor por su participación en el programa televisivo MasterChef- levantaba a todo el mundo con los Turf en el escenario Sur o Wos hacía volar al Norte.

Para mucho antes que se fuera el sol, las 45.000 personas que oficialmente se dijo que había en el predio ya estaban todas adentro y recorriendo de un lado a otro todas las opciones posibles -hay quienes aseguran que caminan entre 10 y 15 kilómetros al final de la jornada yendo y viniendo de un escenario a otro-. Cuando caía la tarde, Zoe Gotusso le puso su toque, Julieta Venegas mostró su carisma y su talento de la mano de su voz y el sonido de su acordeón, La que faltaba movilizó al escenario Córdoba y Las Pelotas disfrutó por primera vez de su carpa, en la que no entraba ni un solo alfiler.

Para el final de la noche, en el escenario Norte, quedó una trilogía de ensueño (antes también habían sonado muy bien Babasónicos con un Adrián Dargelos impecable, como hace pocos años en el Cine Belgrano de Rafaela). Ciro y Los Persas, la potencia de Guasones y la fiesta interminable de Los Auténticos Decadentes que fueron acompañados nada menos que por Ricardo Bochini, presentado como el ídolo de Maradona, que se vino hasta Santa María también a disfrutar del Cosquín Rock.