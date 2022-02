El DJ Paul van Dyk vuelve a Buenos Aires

El DJ y productor de música electrónica Paul van Dyk, reconocido como el inventor del subgénero electrónico del trance, se presentará en Buenos Aires al aire libre en el estadio Obras el próximo viernes 18, como parte de la "Trance Army" en la que también participará su colega maltés Tenishia.

El show con el que el ilustre visitante concretará su décima actuación en el país (encadenó nueve visitas entre 2004 y 2017) comenzará a las 23 horas y, además, tendrá presentaciones de otros DJs internacionales y nuevas figuras de la escena trance.

La "Trance Army" también tendrá performers y "go-go dancers", sector VIP, gastronomía y bebidas, shows visuales, sector de masajes y maquillaje, entre otras alternativas.

El germano Paul van Dyk hará un recorrido por su repertorio techno, acompañado en este caso por Tanisha, quien figuró durante cinco años en el ranking de los 100 mejores artistas del mundo de la revista británica especializada DJ MAG, además de ser el productor más exitoso de Malta del género con su sonido progressive trance y chill out.

El alemán remezcló a artistas del pop y el rock como Madonna, Britney Spears, Depeche Mode y U2 y su música fue parte de películas, comerciales y videojuegos.

En pandemia

Durante la pandemia, el DJ lanzó dos álbumes en 2020 y reunió virtualmente a fans de todo el mundo en medio del aislamiento con sus transmisiones semanales en vivo, las "Sunday Sessions".

Más de cinco millones de personas lo vieron musicalizar primero desde su casa y luego desde algunos clubes como el legendario Zeiss e incluso hasta en un estadio de fútbol como el Signal Iduna Park del BVB en Dortmund.

Con ocho álbumes de estudio e innumerables sencillos y remixes, su álbum "For An Angel" fue considerado por la revista especializada Mixmag como uno de los "mejores de todos los tiempos" en la música electrónica, mientras que "Reflections", su tercer LP editado en 2003, obtuvo una nominación a los Grammy.