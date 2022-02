En pandemia se observó un aumento en los embarazos en adolescentes

El embarazo no planificado o no deseado constituye un enorme y grave problema dentro de la salud pública en general, y para la mujer en particular, ya que se asocia a una mayor morbilidad y riesgo de complicaciones, tanto para la madre como para el feto. Por otra parte, un alto porcentaje de estos embarazos terminan en abortos y en un sinnúmero de casos, en trastornos psicológicos para esa mujer adolescente.

Actualmente en el mundo, se calcula que más del 40% de los embarazos son no intencionales y en la Argentina, al menos 63,5% de los embarazos son no planificados, y en un 72% de los casos no se usa un método anticonceptivo. Esa cifra es aún mayor, cuando hablamos de adolescentes, donde alrededor del 70 % de los embarazos son sin planificación.

La pandemia ha impactado en diferentes aspectos y a medida que pasan los meses se va evaluando el daño que el aislamiento, la cuarentena y el relajamiento en los controles médicos ha dejado en diferentes sectores de la población o en casi todos en mayor o menor medida.

Acerca de lo que sucede en Rafaela con los embarazos en adolescentes, la especialista en tocoginecología del hospital Jaime Ferré, Dra. Flavia Rodaro (MP 7383), explicó: “El embarazo adolescente se produce entre los 10 y los 19 años según la Organización Mundial de la Salud, pueden ser considerados de forma temprana entre las 10 y los 14 años, y en forma tardía entre los 15 y los 19. Cuando nosotros recibimos una paciente embarazada adolescente dentro de estas edades, debemos también diferenciar si esto es un proyecto de vida, si la maternidad es deseada o si tiene que ver con algo relacionado con un abuso o un sometimiento. La tasa global de América Latina es del 13%, y en Argentina las últimas estadísticas que existen son del 2017, donde aproximadamente 3.000 niños por año (en ese año precisamente) fueron hijos de madre adolescente menores de 15 años”.

La profesional, que además se desempeña como Instructora de residentes en el efector público, señaló que “hay todo un marco legal en donde está englobado el embarazo adolescente, que tiene que ver con la ley del Protección y Derechos del Niño, con el Código Civil y Comercial en cuanto a la capacidad según la edad que tenga el adolescente de decidir sobre sí misma. Cuando a nosotros nos llega a la maternidad una paciente de esta edad embarazada, lo que nosotros tratamos de hacer siempre es interiorizarnos, conocer a la paciente, conocer su medio social, ver porque la paciente está embarazada. Dialogamos acerca de si tiene deseos de continuar con ese embarazo, porque todos sabemos que existe la interrupción legal del embarazo que en el hospital se está ofreciendo, es decir, mostrarle todas las posibilidades con las que cuenta y brindarle todo tipo de acompañamiento, tanto psicológico, obstétrico, del servicio de maternidad, y por supuesto, si esa paciente desea continuar con su embarazo, existe también un equipo interdisciplinario para acompañarla y contenerla”.

La Dra. Rodaro contó además que hay que tener en cuenta que “existen consecuencias en un embarazo adolescente, que tienen que ver con lo social, ya que tenemos que saber que la mayoría de las pacientes dejan la escuela, otras consecuencias vinculadas a lo biológico, como lo son las enfermedades de transmisión sexual. Hay que saber que las pacientes de tan poca edad que tienen un embarazo adolescente temprano (entre los 10 y los 14 años), el tracto genital generalmente no está adaptado a la maternidad y eso produce justamente consecuencias psicológicas como miedo, depresión, ansiedad, angustia. También hay un aumento del índice de mortalidad de estos niños de madres adolescentes, porque a veces pueden presentar algunas complicaciones”.



CIFRAS A LAS QUE HAY QUE

PRESTARLE ATENCIÓN

La especialista en tocoginecología compartió datos oficiales que muestran esta realidad, y que de algún modo permiten utilizar a la hora de planificar políticas en salud pública acordes a lo que sucede: “En el 2020 nosotros tuvimos 765 partos, de los cuales el 17,9% fue embarazo en mujeres adolescentes, y de ese número el 14% correspondió a menores entre 14 y 16 años. En el 2021 tuvimos 403 partos, de los cuales 85, es decir el 21% fueron embarazos adolescentes y el 24% de ese 21% se dieron en menores de 14 y 16 años”.

“Vemos un aumento entre el 2020 y el 2021 en cuanto a lo que tiene que ver con el embarazo en pacientes jóvenes. Debemos tener en cuenta que este tiempo estuvo atravesado por la pandemia, donde el hospital estuvo confinado a atender pacientes Covid, donde muchas de estas adolescentes no se acercaban a buscar métodos para la anticoncepción, en donde los consultorios estuvieron suspendidos (más allá de que nunca se dejó de ofrecer la anticoncepción gratuita), pero no hubo muchas consultas durante este tiempo. Consideramos de algún modo, que puede ser por esto que hayamos visto reflejado un aumento de partos de niñas adolescentes en el 2021”, afirmó la médica.

La especialista contó además que "actualmente en el hospital contamos con un consultorio donde se realiza planificación familiar y donde se ofrecen métodos anticonceptivos gratuitos para cualquier paciente que consulte y se le entrega o se los coloca en forma inmediata. Tenemos pastillas anticonceptivas orales, combinadas e inyectables, también se puede ofrecer lo que se conoce como chip o un implante, el Diu y preservativos, todos en forma gratuita. Además, lo que es importante es poder tener una charla, un conocimiento de cómo se utilizan los métodos en cada paciente y de cuáles son los otros cuidados a considerar a la hora de prevenir un embarazo no deseado y enfermedades de transmisión sexual”.



EN ARGENTINA

Según datos de 2019 de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), dependiente del Ministerio de Salud de La Nación, 71.741 adolescentes tienen una hija o hijo cada año. Siete de cada diez de estos embarazos no han sido intencionales. Entre las niñas menores de 15 años, esa cifra asciende al 80% y, en buena medida, han sido consecuencia de abuso y violencia sexual.

Más allá de que se observe una disminución del 20% en los nacimientos de hija/os de adolescentes en 2019 con respecto a 2016, esta reducción se registró únicamente en los embarazos adolescentes tardíos de 15 a 18 años y no en los de menores de 15 años, que se mantuvieron. Por su parte, el Sistema Informático Perinatal (SIP), que releva el 80% de las maternidades públicas del país, indica que el 29% de las adolescentes tuvo un hijo/a por segunda o tercera vez antes de los 20 años.

En 2021, en la Semana de la Prevención del Embarazo No Planificado en la Adolescencia, se presentó la campaña #PuedoDecidir, que buscó derribar falsas creencias a través de acciones virtuales que les hablen directamente a sus interlocutores. Está impulsada por la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en conjunto con diez organizaciones no gubernamentales y el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación.