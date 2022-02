Regional: San Jorge eliminado

Atlético Paraná se clasificó anoche como local por penales, 6 a 5, frente a Atlético San Jorge, para la final por el ascenso al Federal A, quedando consagrado como ganador de la Región Litoral Sur del Regional Amateur. Su rival será Alianza de San Juan, que eliminó a Gutiérrez de Mendoza en la región cuyana. En la definición de 5, el elenco de Teglia llegó a ganar 2 a 0, pero luego falló tres penales seguidos y no pudo aprovechar.En los 90 minutos reglamentarios habían igualado 1 a 1 (mismo resultado que en el encuentro de ida), con goles de Kevin Retamar para los entrerrianos y de Gastón Novera para el conjunto de la Liga San Martín.El encuentro decisivo por uno de los cuatro ascensos se disputará el domingo en la cancha de Estudiantes de Río Cuarto, ya que por reglamento es un solo partido en cancha neutral.Otras finales serán Juventud Antoniana de Salta vs. Guaraní Antonio Franco de Posadas (en Güemes de Santiago del Estero); Argentino de Monte Maíz vs. Rivadavia de Lincoln o Sp. Baradero (en Atlético Carcarañá) y Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia vs. Ferro de Olavarría o Liniers de Bahía Blanca (en Carmen de Patagones).