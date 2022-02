Gauchat fue quinto en la final de la Clase 2

Con el quinto puesto obtenido en la final de la Clase 2, Máximo Gauchat logró el mejor resultado entre los participantes rafaelinos de la Clase 2 del Turismo Pista, categoría que cumplió la primera fecha este fin de semana en el autódromo "Hermanos Emiliozzi" de Olavarría. En su debut en el VW Up, Gauchat pudo concretar una buena competencia finalizando a 4s026 del ganador Franco Fauret.

Respecto a los demás protagonistas de nuestra ciudad que largaron la final, Maximiliano Andreis finalizó 22º y Ricardo Saracco 27º.

Clasificación final Clase 2: 1) Franco Fauret (VW Up) en 27m32s839/1000; 2) Cristian Garbiglia (C. Corsa), 3) Renzo Blotta (C.Celta); 4) Luciano González (C. Corsa); 5) Máximo Gauchat (VW Up); 6) Mariano Sala (C. Corsa); 7) Danilo Gil (C. Corsa); 8) Franco Nazzi (F. Mobi); 9) Martín Chico (VW Up) y 10) Santiago Lantella (VW Up).

En la Clase 3, Renzo Cerretti (Ford Fiesta) fue el ganador. Lucas Petracchini (Clio) y Thiago Martínez (Clio) completaron el podio. En cuanto a la Clase 1, Santiago Leguizamón ganó de punta a punta. Franco Villabrille y Agustín Gajate fueron segundo y tercero, respectivamente.

La próxima fecha tendrá lugar entre los días 4, 5 y 6 de marzo en Concepción del Uruguay.