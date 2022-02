“¿Cómo suena? Musiquitas con Orejas” en Rafaela

El domingo 13 de febrero, a las 20, en el “Bosque Educativo Norberto Besaccia”, se presenta “¿Cómo Suena? Musiquitas con Orejas”. Es una obra de música y teatro para infancias, creada por la artista rosarina Clara Bertolini, que propone repensar el vínculo de las infancias y los sonidos, la música y la contaminación acústica. La obra cuenta la historia de Decibellia, quien junto a su amiga María Hertzia recorren las calles en busca de una nota perdida. En ese periplo van apareciendo canciones de diversos ritmos folclóricos y un grupo de niñas y niños suman sus voces enriqueciendo la propuesta, para promover la idea de un mundo con menos ruido y más amor. De esta manera, utilizando el lenguaje artístico, el juego y la musicalidad como herramientas pedagógicas, esta propuesta integral aborda contenidos relacionados al cuidado de las infancias, la salud, y la educación ambiental.

Respecto a esto, Clara nos comenta que la idea “surgió hace un par de años, en mi inquietud de ver como las niñas y los niños quedan expuestos a música que no tiene un contenido pensado para ellos, a altos volúmenes en eventos que son para las infancias. En general, como sociedad vivimos en un contexto de aturdimiento. Mi experiencia como docente en las escuelas me hizo ver cómo los niños quedan expuestos a muchos ruidos, al ruido de las voces altas, del recreo. Con todas esas ideas previas surge volcarlo en una obra artística musical, porque me dedico a la música desde hace mucho y a escribir que es algo que siempre hice pero que me empecé a animar a sacarlo a la luz a través de las canciones. Yo también tengo mi experiencia en teatro, me desempeñé como actriz en otro momento y ahora retomo esa actividad, pero con una obra propia que escribí con esta temática de la contaminación acústica y del vínculo de las infancias con los sonidos.”

“¿Cómo Suena? Musiquitas con Orejas” se estrenó en octubre del 2021 en la ciudad de Rosario, y llega a Rafaela en co-producción con la Secretaría de Cultura y el Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rafaela.

“Nosotras esperamos poder encontrarnos con muchos niños, niñas y familias de Rafaela que tengan ganas de acercarse a disfrutar de esta propuesta. La recomendamos ampliamente porque es distinta, porque pueden disfrutar de música en vivo, de proyecciones, títeres, instrumentos y de la interacción con el público. Es una obra muy divertida y muy dinámica. Es gratuita y para toda la familia, pueden disfrutarlo chicos y grandes ya que cuenta con un mensaje muy especial. La verdad que lo hacemos con mucho cariño y dedicación, eso se transmite. Seguramente los que se acerquen van a disfrutar de una tarde muy hermosa en el bosquecito, ese lugar tan lindo, tan mágico entre la naturaleza para poder compartir”, afirma Clara.

La cita es entonces hoy, 13 de febrero en el “Bosque Educativo Norberto Besaccia”, a las 20 h, con entrada libre y gratuita.