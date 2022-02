Fernández aseguró que pretende una relación "madura" con Estados Unidos

El presidente Alberto Fernández subrayó ayer que la Argentina "debe tener una relación madura, franca, sincera, de respeto mutuo" con Estados Unidos y rechazó las críticas a su gira por Rusia y China al afirmar que "no se entiende por qué levantó tanta polvareda el tema".

"El mundo es otro, ha cambiado, es un mundo multilateral, que nos obliga a vincularnos y a tener relaciones maduras, de respeto con todos los países del mundo. La Argentina no tiene ni amigos ni enemigos permanentes, perpetuos: lo único perpetuo y permanente que tiene es la defensa de sus intereses y de trabajar en favor de lo que la Argentina necesita", sostuvo el mandatario.

En diálogo con Radio 10, el jefe de Estado rechazó las críticas que hicieron distintos dirigentes de Juntos por el Cambio a la decisión de viajar a Rusia y China en medio de la tensión entre el Kremlin y la Casa Blanca por Ucrania.

"No sé por qué levantó tanta polvareda el tema y por qué viajar a Rusia significa que queremos tener una mala relación con Estados Unidos. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra", destacó Alberto Fernández.

En ese sentido, planteó: "Con Estados Unidos debemos tener una relación madura, franca, sincera, de respeto mutuo. No hacemos estas cosas pensando en perjudicar a alguien y queremos tener esa misma relación con todos los países".

Respecto a su sintonía con sus pares de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, respectivamente, ironizó: "No es que voy a imponer un régimen maoísta".

Asimismo, remarcó que la incorporación de la Argentina al proyecto de la Ruta de la Seda "es algo que la Argentina debe hacer" para poder recibir multimillonarias inversiones, al tiempo que recordó que el ex presidente Mauricio Macri había condecorado a Xi con la Orden de Mérito Libertador San Martín, la mayor distinción que entrega la República Argentina.

A la vez, las elecciones presidenciales de 2023 también entraron en los temas que abordó el jefe de Estado, quien al ser consultado sobre si buscará otro mandato en esos comicios, señaló: "Éso lo vamos a resolver con el tiempo".

"Tenemos tres compromisos con la gente que tenemos que cumplir: estar unidos, no podemos estar divididos, podemos tener discrepancias pero no tener rupturas; dejemos hablar a nuestra gente, que las candidaturas del futuro las resuelvan la ciudadanía y no en una mesa, aunque yo mismo he sido beneficiado con esa mesa en 2019; debemos garantizarle a la gente no volver a un tiempo en que existían los tarifazos, los ajustes, la impudicia se hizo parte de la política", agregó.

Por otra parte, se refirió al reclamo del cosecretario general de la CGT Pablo Moyano, quien pretende que se siga considerando al Covid-19 como una enfermedad profesional para que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) se hagan cargo de los costos que afronte cada trabajador.

"Lo hablé con Pablo y le expliqué que lo que estamos viviendo hoy no es la misma pandemia: esta variante Ómicron, con la vacuna dada, tiene la peculiaridad de transmitirse con mucha facilidad y de poder sobrellevarse, si uno está vacunado, con relativa tranquilidad. Por lo tanto no tiene la característica de la pandemia. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entonces lo que decidimos es que si está probado que se enfermó en su lugar de trabajo, existe la responsabilidad de la aseguradora; pero si se enfermó en una actividad social, no está cubierto por la aseguradora", manifestó.

Y agregó: "La solución es la solución correcta. No podemos seguir pidiendo a la aseguradora que siga cubriendo esto como un riesgo del trabajo, porque la gripe no es un riesgo del trabajo".



NUEVAS CRÍTICAS

A LA CORTE SUPREMA

El presidente Alberto Fernández aseguró que le "preocupa mucho cómo funcionan los criterios de selección para la resolución de casos de la Corte Suprema" y volvió a reclamar que se trate la reforma judicial en la Cámara de Diputados, para que la Justicia federal "no sea un coto de caza cerrado de doce jueces", en alusión a los Tribunales de Comodoro Py.

"Me preocupa mucho cómo funcionan los criterios de selección para la resolución de casos de la Corte", expresó el mandatario, quien cuestionó al máximo tribunal por resolver las demandas de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli "en el término de un mes", mientras que el expediente que involucra a la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, "lleva más de dos años".

En ese sentido, se quejó de que "la Justicia federal ha sido más armada a favor de otros que de los que gobiernan hoy en día", a la vez que bufó al recordar que la reforma judicial "quedó empantanada en Diputados porque la oposición no quiere tratarla".

"La reforma judicial no remueve a ningún juez, ni le quita la causa a ningún juez, sino que lo que hace es distribuir de otro modo las futuras causas para que todo no sea un coto de caza cerrado de doce jueces", indicó. Y añadió: "Quiero una Justicia federal que no esté al servicio de nadie más que de la justicia. No necesito tener jueces amigos, sino jueces dignos y probos y que la Justicia funcione". (NA)