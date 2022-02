América del Sur: se acelera la inflación por subas en alimentos y transporte

Por Marcelo Bátiz



La mayoría de los países de América del Sur comenzaron 2022 con una aceleración de la inflación, con tasas anuales que llegaron a cuadruplicar las de enero del año pasado, debido principalmente a las alzas en los precios de los alimentos y las tarifas de transporte. Esos incrementos se dieron a pesar de los intentos de atenuarlos mediante subas en las tasas de interés por parte de los respectivos bancos centrales.

El caso más extremo al respecto es el de Chile, que a pesar de haber aumentado ocho veces su tasa de referencia (del 0,5% en marzo de 2020 al 4% en diciembre de 2021) inició el año con un 7,7% de inflación interanual, más del doble del 3,1% de enero de 2021.

Otros países que duplicaron su tasa anual de inflación respecto del nivel de doce meses atrás fueron Brasil y Perú, pero en el caso de Paraguay el índice se triplicó y en el de Colombia se cuadruplicó.

La Argentina es el último país de Sudamérica en dar a conocer su Índice de Precios al Consumidor, que en esta oportunidad se difundirá este 15 de febrero, aunque se estima que rondará el 4%.

De todos modos, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) dio cuenta de una previsión de inflación de 3,8% para enero, con lo que el acumulado interanual se ubicaría en torno de 50,7%, mayor al 38,5% de enero del año pasado.

Diferentes consultoras señalaron que los alimentos volvieron a impulsar la suba del índice general, con aumentos que rondarían 4%.



ALIMENTOS Y TRANSPORTE,

LA MAYOR INCIDENCIA

Con las particularidades de cada país, en líneas generales fueron los alimentos y las tarifas del transporte los factores de mayor incidencia en la aceleración inflacionaria de la región.

Es el caso de Colombia, que en enero tuvo una inflación mensual de 1,67% y una interanual de 6,94%, cuando doce meses atrás había cerrado con un alza acumulada de 1,60%.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística precisó que la variación anual del rubro alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 19,94%, casi el triple del nivel general.

La inflación de enero en Brasil fue de 0,54% y si bien fue inferior a la de diciembre, fue la más alta para el primer mes del año desde 2016, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Pero el motivo de preocupación radica en la tasa anual, que cerró en 10,38% y por quinto mes consecutivo no baja de los dos dígitos.

El principal factor inflacionario en Brasil sigue siendo el transporte, más allá de la baja de 0,11% en enero, que no fue suficiente para neutralizar la suba de 21,03% en todo 2021, a su vez fogoneada por el alza de 49,02% en los combustibles.

Otro país en el que el alza del transporte tuvo una incidencia superior a la de los alimentos fue Chile, que en doce meses registró un incremento en ese rubro de 20,9%, casi el triple del 7,7% de inflación general y con la particularidad de un alza de 53% en la tarifa del bus interurbano, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Paraguay fue otro de los países con mayor aceleración inflacionaria: en enero el índice mensual fue de 1,5% y el acumulado interanual llegó a 7,9%, triplicando el 2,6% de enero de 2021.

La economía guaraní mostró aumentos interanuales similares en los rubros alimentación y bebidas no alcohólicas (14,1%) y transporte (14%), que casi duplicaron a la del nivel general, con alzas del 18% en frutas y verduras y de 34,3% en combustibles.

Si bien aún muestra resultados relativamente bajos en inflación interanual, con un 2,56% Ecuador también se anota entre los países con mayor aceleración, ya que en enero de 2021 había cerrado con una deflación de 1,04%.

La inflación de enero fue de 0,72%, pero el desagregado dejó en evidencia el contraste entre el alza de 1,96% en alimentos y bebidas no alcohólicas y de 0,36% en el resto de los bienes y servicios.

Perú tuvo en enero un aumento del índice de precios al consumidor de 0,18%, con una inflación interanual de 6,33%, más del doble que el 2,92% de enero del año pasado.

Tres países mostraron una inflación interanual inferior a la de doce meses atrás, aunque con realidades bien diferenciadas.

Bolivia tuvo en enero un alza de precios minoristas de 0,31%, con una tasa anual de 0,74%, inferior al 1,17% de doce meses atrás, con lo que se consolidó como el país con menor inflación de América del Sur.

La inflación de Uruguay fue en enero la más alta de la región después de Venezuela, con 1,78%, aunque su tasa anual de 8,15% registró un descenso en relación con el 8,89% de enero de 2021.

Los orientales tuvieron en los últimos doce meses un alza de 13,16% en transporte, en tanto alimentos y bebidas no alcohólicas mostró una variación inferior a la general, con un 7,03%.

Por último, Venezuela continúa con los niveles inflacionarios más elevados de la región y el planeta, pero aun así mostró una significativa desaceleración

En doce meses la inflación interanual bajó de 2.665,4% a 472,5%, con una particularidad: el rubro que más subió en forma interanual no fue alimentos ni transporte sino servicios de educación, con 1.015,1%. (Télam)