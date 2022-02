Feletti confía en que el acuerdo con el Fondo permita "bajar expectativas" inflacionarias

El secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, confió ayer en que el acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) permitirá "bajar expectativas" inflacionarias. "Confío en que el acuerdo va a bajar las expectativas y en marzo se van a ver resultados de las canastas. Si sigue la actividad y se acumulan reservas, la inflación de 2022 no va a ser peor que la de 2021″, sostuvo el funcionario en declaraciones radiales.

Además, el funcionario opinó que los acuerdos de precios van a seguir operando como "un ancla inflacionaria" que impida el agravamiento de la inflación.

"Yo creo que los acuerdos de precios van a obrar como un ancla inflacionaria. El índice de diciembre 2021 fue menor al del año anterior. Nosotros estimamos que el índice de enero va a dar igual al de 2021, por lo que no va a haber un agravamiento de la situación", añadió en declaraciones radiales.

Por otro lado, Feletti se refirió al aumento del pan en los últimos días, y admitió que su precio "estaba contenido hasta diciembre", aunque la intención es desacoplar el del consumo interno con el internacional.

"El precio del pan venía contenido hasta diciembre con acuerdos. Esta semana vamos a recibir a los panaderos. Estamos construyendo un fideicomiso del trigo. Si no se desacopla el precio internacional del trigo del consumo interno, es muy difícil", expresó.



VIVIENDAS VACÍAS

En tanto, el secretario admitió que el Gobierno podría gravar las viviendas vacías que no sean ofrecidas en alquiler.

"Podemos pensar en un encarecimiento de la vivienda vacía para desalentar la vivienda ociosa", expresó el funcionario, quien a la vez señaló que "el costo de la vivienda se ha vuelto insostenible" y "el derecho de propiedad es individual, pero también está en la Constitución el derecho a la vivienda digna".

"No podemos tener un avance de recursos para la construcción de viviendas que después quedan vacías como está pasando en la ciudad de Buenos Aires"", señaló en ese sentido. (NA)