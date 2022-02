Triple homicidio de adolescente a su familia conmociona a España

España se conmocionó con la noticia de un triple homicidio en la ciudad oriental de Elche, provincia de Alicante, después de que un joven de 15 años confesara haber matado a sus padres y a su hermano menor tras una discusión sobre su acceso a Internet, informó ayer sábado la prensa local.

La policía confirmó a los periodistas que el adolescente, quien no ha sido identificado, fue arrestado el viernes acusado del triple asesinato tras haber discutido con sus padres por malas notas en la escuela. El supuesto parricida ha convivido tres días con los cadáveres en la casa, durante los que no fue a clase en su instituto, según fuentes próximas al caso.

La prensa detalló que la madre del niño cortó su acceso a Internet como castigo por su bajo rendimiento en la escuela y su negativa a ayudar en las tareas del hogar.

Señaló que el martes, el adolescente tomó una escopeta y mató a tiros a sus padres y a su hermano de 10 años y, posteriormente, permaneció en la casa con los cadáveres durante tres días. En este sentido, la agresión del joven pudo originarse tras una fuerte pelea con su madre, que le cortó la wifi por haber suspendido cinco asignaturas.

Según fuentes de la investigación, el descubrimiento del crimen parte de la pregunta casual que realizó una vecina al presunto parricida. La mujer se cruzó con el joven y le dijo que hacía tiempo que no veía a sus padres. Y, espontáneamente, continúan las mismas fuentes, el muchacho le respondió que los había matado hacía unos días. Fue la vecina la que alertó a una familiar directa de la pareja fallecida, quien se presentó en chalé y llamó a la policía y a los servicios de emergencias, según fuentes del caso.

La policía arrestó al adolescente quien confesó formalmente el triple asesinato en la Comisaría del municipio de Elche, donde permanece bajo custodia. En todo momento ha mostrado “una frialdad fuera de la normal, sin expresar remordimientos” en ningún momento, según los investigadores.