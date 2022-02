Océanos y cambio climático

Por la pandemia, por la crisis económica global, por las tensiones entre Rusia y la OTAN que dejan al planeta y a la especie al borde de una eventual extinción si estalla una guerra nuclear, el planeta siempre debe esperar para resolver sus problemas. El cambio climático, el calentamiento global, la contaminación de la tierra, el aire y el agua son percibidos como cuestiones no urgentes.Mientras tanto, los especialistas acumulan informes que advierten sobre la gravedad del asunto. El cambio climático representa un grave peligro para la salud de los océanos en todo el mundo, que además se suma a otras amenazas antropogénicas, esto es, a los cambios ambientales causados por la actividad humana. Estamos empezando a comprender mejor estos impactos y a conocer más sobre la magnitud y el alcance del problema, advierte un informe publicado por el Banco Mundial.En primer lugar, el cambio climático provoca alteraciones perjudiciales en los océanos, entre las que figuran el incremento de la temperatura, el aumento del nivel del mar y la acidificación. Los océanos se están volviendo más ácidos debido a que absorben más CO2 de la atmósfera y, al mismo tiempo, los niveles de oxígeno disminuyen. También se producen modificaciones significativas en los patrones de las corrientes oceánicas. Todos estos factores afectan la salud de los océanos y de las especies marinas. Por ejemplo, los arrecifes de coral, que son ecosistemas marinos de importancia crítica, están amenazados por el triple peligro de la acidificación, el incremento de la temperatura y el aumento del nivel del mar. Pero la acidificación es también un problema mucho más amplio, ya que altera el secuestro de carbono que realizan otras especies, como los moluscos y los crustáceos.Por lo tanto, los efectos del cambio climático en los océanos son múltiples, complejos e interrelacionados. ¿Qué función desempeñan los océanos en la mitigación del cambio climático? Los océanos son el disipador de calor más grande del planeta. Absorben el 90 % del exceso de calor causado por el cambio climático. Además, son un sumidero de carbono muy eficiente, pues absorben el 23 % de las emisiones de CO2 generadas por el hombre.No obstante, la función que desempeñan los océanos como sumidero de carbono se ve directamente afectada por los impactos del cambio climático en la salud de estas masas de agua, lo que crea un círculo vicioso. Hoy en día apenas estamos empezando a comprender la importancia de las funciones ecológicas de los océanos; sin embargo, el cambio climático ya los está afectando.Para remediar esta situación, hoy predomina un enfoque de la Economía Azul, que se centra en la gestión sostenible e integrada de las zonas costeras y marinas en océanos sanos. Se debe promover la descarbonización del transporte marítimo pues muchos barcos funcionan con combustible búnker, la forma más contaminante de combustible fósil que se utiliza en la actualidad. Alrededor del 90% de los productos internacionales se transporta por mar, y se espera que el volumen de los embarques se triplique para 2050, por lo que la necesidad de descarbonizar el sector es apremiante.Además, es necesario avanzar en la reducción y la gestión de la contaminación plástica marina. Los plásticos constituyen otra amenaza para la salud de los océanos, una de las más visibles. Si no se aborda con seriedad el problema de los plásticos marinos, los océanos simplemente no podrán cumplir su función esencial en la mitigación del cambio climático.Por tanto, hay que garantizar que los océanos gocen de buena salud y puedan ayudarnos a combatir el cambio climático en el futuro. Se tardó siglos en llevar los océanos al borde del abismo, y restablecer su salud constituye un desafío enorme. Pero no podemos continuar por el rumbo que nos ha llevado a este punto. No hay soluciones mágicas, pero podemos y debemos seguir trabajando juntos para restablecer la salud de los océanos.