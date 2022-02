Corach salió a cruzar a la oposición por los reclamos de discriminación

El Gobierno provincial cuestiona a la oposición por no contar aún con el Presupuesto 2022, que tras ser aprobado en diciembre en el Senado se estancó en la Cámara de Diputados donde quedó en un cajón sin que se observe diálogo constructivo sino más bien una pirotecnia verbal sobre la que es difícil avanzar y ponerse de acuerdo. A su vez, los diputados opositores exigen al Ejecutivo más información sobre las transferencias de fondos y obras asignadas para los municipios y comunas, mientras alientan sospechas sobre una supuesta discriminación hacia aquellos gobiernos locales que no son peronistas.

El radicalismo se pronunció el jueves pasado en esta línea. El socialismo también sostuvo este posicionamiento en las últimas semana y el PRO lo hizo el fin de semana pasado tras constituir el Foro de Intendentes y Presidentes Comunales durante una reunión celebrada en Humberto Primo, con la presencia del diputado nacional, Federico Angelini.

Desde la Casa Gris, la ministra de Infraestructura, Silvina Frana se quejó durante la última semana porque no puede avanzar a la velocidad deseada con algunas obras a raíz de la falta de Presupuesto. También el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional de la provincia, José Luis Freyre, aseguró el martes que no hay “discriminación partidaria” en la distribución de recursos. Ese mismo día, el Consejo Provincial del PJ rechazó las acusaciones de la oposición.

Y el que ahora salió a dar pelea en el escenario político fue el rafaelino Marcos Corach, ministro de Gestión Pública, que apeló a un posteo en la cuenta de Twitter para replicar a la oposición, la fórmula que ponía en práctica cuando era jefe de Gabinete de la Municipalidad de Rafaela y abría fuego hacia los concejales de la oposición.

"Dejemos de lado los fuegos artificiales de la supuesta discrecionalidad en la asignación de recursos provinciales, y vayamos a lo concreto. Se ha explicado, dado números y porcentajes. Pero nada funcionó porque, como el discurso les rinde, siguen y siguen. Sigamos intentando", sostuvo Corach para luego enumerar obras en nueve municipios no oficialistas, con los detalles de la inversión en curso.

• Teodelina. Nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales. Inversión de $ 250.000.000. (en ejecución).

• Firmat. Ampliación y remodelación del Hospital. Inversión de $ 224.267.920 (en ejecución).

• Venado Tuerto. Ampliación y remodelación de Escuela técnica. Inversión de $ 136.000.000 (en ejecución).

• Rosario. Barrio "El Cañaveral". Nuevo Salón de Usos Múltiples. Inversión de $ 45.000.000 (finalizada).

• Villa Gobernador Gálvez. Pavimento y desagües en calle Mosconi y 9 de julio. Inversión de $ 108.358.892 (plan incluir, en ejecución).

• Rufino. Puesta en valor del Parque Municipal. Inversión: $ 107.212.946 (en ejecución) / Cordón cuneta. Inversión de $ 23.729.592 (Plan Incluir, en ejecución).

• San Justo. 21 nuevas viviendas. Inversión de $ 80.000.000 (en ejecución).

• San Javier. 78 nuevas viviendas. Inversión de $ 154.000.000 (finalizadas, 2020).

• Venado Tuerto. 64 nuevas viviendas. Inversión de $254.000.000 (en ejecución).

"En cuanto al color político que conduce los distritos aquí mencionados, lo dejo para que lo chequeen aquellos que se dedican a la especulación, la ventaja, las operaciones y las interpelaciones. Para nosotros es indistinto: gobernamos para todos y trabajamos para llegar a todos" desafió Corach, quien el año pasado en su rol negociador había logrado destrabar en la Legislatura el proyecto sobre conectividad.



AVANCES DEL PROGRAMA

DE CONECTIVIDAD

Precisamente, los ministros de Economía, Walter Agosto, y de Gestión Pública, Marcos Corach, recibieron a una delegación del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) encabezada por Nicolás Mendioroz y Marisa Spina. La reunión constituyó el cierre de una extensa agenda de trabajo que incluyó reuniones con equipos técnicos de la Unidad de Gestión del Programa de Inclusión Digital y transformación Educativa Santa Fe + Conectada y los miembros de la institución financiera, enfocada en la evaluación de los avances logrados, como así también la definición de los plazos en los que se ejecutarán los diferentes componentes del programa.

Al respecto, Agosto valoró “el esfuerzo que vienen haciendo el Ministerio de Gestión Pública, la Secretaría de Tecnologías para la Gestión y las diferentes áreas del gobierno provincial para acceder al financiamiento y llevar adelante eficazmente este programa, que es de alto valor estratégico para la gestión”.

Luego, el ministro de Economía informó que “se ha publicado el llamado a licitación para la ejecución de la red troncal de fibra óptica y radio enlaces para el tendido de más de 4000 kilómetros de fibra óptica que llegarán a las 365 localidades de la provincia (200 con banda ancha y 165 a través de radio enlace) lo que permitirá mayores posibilidades de desarrollo y más calidad de vida para los habitantes de la provincia, destacando que la apertura de las ofertas técnicas está prevista para el 17 de marzo de 2022”.

A su turno, Corach destacó “los avances ya logrados hasta el momento en la ejecución del programa” y señaló que “se encuentra en marcha la primera etapa –licitada en septiembre 2021 y que incluye 20 barrios- de las obras que permitirán dotar de conectividad a Internet a 134 barrios populares de Santa Fe y Rosario, y que también se encuentran en proceso de evaluación las ofertas técnicas presentadas, el 18 de enero pasado, en el proceso licitatorio correspondiente a la segunda etapa, la cual comprende los 114 barrios restantes contemplados”.



PRÉSTAMO POR 100 MILLONES

Cabe recordar que días atrás el gobernador de la provincia, Omar Perotti; y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, firmaron el préstamo con el CAF por 100 millones de dólares para financiar el "Programa de Inclusión Digital y Transformación Educativa Santa Fe+Conectada".

En esa oportunidad, Perotti remarcó que “dar un salto en la conectividad en nuestra provincia es clave, ya que venimos con un retraso importante que la pandemia dejó al desnudo”.

Del mismo modo, el mandatario recordó que “fue un largo trabajo que iniciamos en conversaciones con el CAF previo a asumir, que luego tuvieron un impasse en la Legislatura, ya que para aprobar la ley la Cámara de Diputados demoró el mismo tiempo que el que demandó realizar todas las otras gestiones hasta llegar a esta instancia final”, sostuvo el gobernador de la provincia.



REUNIONES TÉCNICAS

Por otra parte, se informó que en las reuniones que mantuvieron los funcionarios de la CAF con los equipos de la Unidad de Gestión del Programa, se analizaron aspectos técnicos y financieros del contrato de préstamo, condiciones para reembolsos y desembolsos, aspectos claves a tener en cuenta para la entrega de informes y documentación y temas ambientales y sociales, entre otros.

La implementación total del Programa Santa Fe + Conectada prevé una inversión de 124,6 millones de dólares de los cuáles el 80% provienen de CAF y el 20% restante de fondos propios de la provincia. El Préstamo tendrá un plazo de quince (15) años, incluyendo un Periodo de Gracia de cinco (5) años contados a partir de la Fecha de Entrada en Vigencia. Las condiciones financieras son sumamente beneficiosas ya que se aplicará la tasa LIBOR más un margen de 1,80%.

De la actividad también formaron parte la secretaria de Gestión Federal, María Candelaria González del Pino; el secretario de Tecnología de Gestión Sergio Bleynat; el secretario de Educación Víctor Debloc; el subsecretario de Financiamiento y Proyectos de Inversión, Claudio Vissio; la subsecretaria de Desarrollo curricular y Formación docente, Patricia Petean y, el director provincial de Comunicaciones, Darío Sequalino.