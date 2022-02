Elecciones vecinales: el viernes vence el plazo para la presentación de listas

De acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Nº 3521 y 4004, el próximo 20 de marzo se llevarán adelante las elecciones vecinales, contemplando que los comicios deben realizarse el tercer domingo de dicho mes, cada dos años, en caso de presentarse dos listas o más, a través del voto directo y secreto de los ciudadanos mayores de 18 años que posean domicilio en la jurisdicción del barrio.

El presidente de la Federación de Entidades Vecinales, Javier Grande, señaló que “después de tres años de un mandato bastante largo, y en una época difícil, se acercan las elecciones. Serán el 20 de marzo, pero hay tiempo hasta el 18 de febrero para presentar las listas. Estamos ajustando los últimos detalles para armar todo para las nuevas elecciones”.

Respecto a los barrios en los que se renovarán autoridades, dijo que “eso todavía no lo sabemos. En los 41 barrios, hay posibilidad de presentar listas. Después se verá si son listas únicas o habrá dos contendientes para presentar listas. Para armar la lista, se tiene que tener tres integrantes de la Comisión que estén viviendo en el barrio, presentarse obviamente con los documentos, y después conseguir 40 vales, que son personas que certifican que esas tres personas son del barrio, que tienen domicilio y que viven allí realmente. No son muchos los requisitos que se necesitan para el armado de las listas”.

Acerca de quiénes pueden votar, Grande explicó que para estar habilitado, se necesita que el documento de identidad diga que vive en el barrio en el que va a votar. Y ser mayores de 18 años, dado que las elecciones vecinales se rigen con respecto a la ley provincial.

En cuanto a la realidad de las vecinales y a la participación ciudadana, el presidente de la FEV, manifestó que “estamos empezando a retomar la gimnasia que se perdió durante casi dos años. Gracias a Dios, lo que vemos es que ahora, obviamente se cortó por enero y febrero que son meses de muy poca actividad en el vecinalismo, y creo que en todas las actividades, pero sí notamos que la gente respondió con mucha voluntad y con muchas ganas de participar, de sumarse a las acciones vecinalistas, al salir a la calle, así que en ese sentido estamos muy contentos”.

“La verdad que la participación suma ideas, así que las puertas están abiertas para que todos puedan o armar listas o acercarse a las vecinales a charlar. Es lo que todo vecinalista quiere, que la gente se acerque y pueda aportar su mirada, su sentido de pertenencia al barrio, el comprometerse a trabajar también para esta casa grande que es de cada uno”, enfatizó.



CUESTIONES A TENER EN CUENTA

La Junta Electoral de cada barrio recibirá las listas de candidatos hasta el 18 de febrero, debiendo contener la documentación pertinente. Recordemos que las comisiones son integradas por 13 miembros y deben tener un mínimo de 40 firmas de vecinos y vecinas del barrio que avalen la lista.

Los formularios de presentación se retiran en el domicilio del presidente de la Junta Electoral de cada barrio, autoridad designada por los miembros de la comisión vecinal en función.



LOS 2 AÑOS DE PANDEMIA

Javier Grande, al ser consultado por su gestión al frente de la Federación en estos dos años de pandemia, juntos a los presidentes de cada una de las comisiones vecinales, manifestó que “fue muy duro. La verdad es que fue muy difícil, porque el insumo principal del vecinalismo es el diálogo, el contacto con el vecino, y ese diálogo era el que se cortó básicamente, la presencia persona a persona, el contacto. Reitero,, fue muy difícil. Fue aprender un poco junto con el resto de la sociedad, a hacer lo que podíamos, de nuevas maneras, a través de lo digital, a través de reuniones más reducidas. Pero siempre con la voluntad de seguir trabajando y de afrontar esos dos años que, al igual que todos los ciudadanos, no lo esperaba nadie.

En cuanto a los proyectos para este 2022, dijo que “lo principal es poder retomar la normalidad, como punto de base, después continuar con las gestiones de obras que todos los barrios tienen iniciadas, y ver si se pueden empezar a concretar algunas que ciertos barrios tienen prometidas o en ejecución, como las obras de cloacas, por ejemplo, para el sector sur de la ciudad, o las obras de pavimento, teniendo en cuenta que la obra de 130 cuadras todavía sigue vigente”, planteó.