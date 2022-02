En Rafaela, Real se reunió con dirigentes del PDP Castellanos

Referentes locales y de todo el departamento Castellanos recibieron el jueves por la noche, en el Comité Rafaela del PDP, al diputado provincial (FPCyS) y secretario General del Partido Demócrata Progresista en la provincia de Santa Fe, Gabriel Real para presentar un informe de su actividad legislativa, analizar la actualidad política y coordinar acciones. Dicha reunión se enmarca en una serie de encuentros que se han promovido con los dirigentes del PDP de toda la provincia, realizándose en Rafaela para reunir en ese lugar a los dirigentes del departamento Castellanos.

Inicialmente, Real desarrolló un informe de la actividad de la legislatura provincial destacando que el gobernador convocó en este período de receso a ambas cámaras para el tratamiento de los temas entre los que está la ley de presupuesto, habilitando las sesiones extraordinarias. Expresó que hubo pocas conversaciones y que hasta el momento no hay consenso para su sanción como consecuencia de la falta de flexibilidad del ejecutivo provincial para contemplar las modificaciones que se le proponen desde los diferentes representantes la legislatura provincial.

En el Comité de calle Maipú 495 y ante la presencia del concejal rafaelino, Lisandro Mársico y de dirigentes como Alejandro Zeballos, Carla Boidi y Pablo Miassi, Real comentó su visión sobre la marcha del gobierno provincial del Frente de Todos criticando especialmente las exageradas demoras de implementación de políticas públicas en todos los sectores. Se mostró preocupado en particular por la salud y la educación (donde la provincia tiene la responsabilidad central), sin que se aprecie una planificación adecuada ni rumbo concreto.

Real manifestó que "la pandemia afectó a todos los gobiernos y éste ha tardado demasiado en arrancar. Ahora están iniciando la implementación de algunos programas políticas pero con una diferencia enorme de desarrollo y profundidad con las políticas públicas y de estado del Frente Progresista". Además dijo que "tiene un talón de Aquiles que es la inseguridad, un fenómeno que no es nuevo porque tiene más de 15 años por su relación con la venta de estupefacientes". Y concluyó "Veo un gobierno que está complicado y raquítico y esperamos que eso mejore porque independientemente de la cuestión electoral los desmanejos los pagan los ciudadanos y los contribuyentes".



"ROBO HACIA LOS USUARIOS"

POR PUNITORIOS DE LA EPE

En la sesión extraordinaria celebrada el pasado jueves en la Cámara de Diputados, se aprobó un proyecto de comunicación presentado por Real en el que se solicita a la Empresa Provincial de la Energía que se abstenga de implementar la aplicación de intereses punitorios que alcanzan el 5% mensual "lo que es mayor a los que cobran las tarjetas de crédito por financiamiento" expresó. Ampliando comentó que el año anterior se lo pudo plantear particularmente al ministro de Economía, Walter Agosto quien se comprometió a revisar la situación, sin respuesta favorable.

El diputado provincial considera que la EPE y el gobierno deben escuchar porque “después de una serie de dificultades económicas muy serias originadas por la pandemia, es propicio darle alguna oportunidad a los usuarios y contribuyentes a regularizar los atrasos involuntarios que se generaron en dicho período. En este sentido pretender percibir una tasa de interés mensual del orden del 5% resulta absurdo por donde se lo mire."



EL PDP EN EL

DEPARTAMENTO CASTELLANOS

En el encuentro los dirigentes de las diversas localidades informaron la realidad de sus distritos y expresaron sus expectativas de trabajar en la elaboración de acuerdos políticos colectivos de orden nacional y provincial que los contenga respetando políticas públicas que alienten la producción, el trabajo y en particular la educación. Destacaron las experiencias en las participaciones anteriores -no exenta de críticas- pero con la mirada puesta en lograr constituir una alternativa política responsable para 2023.

A modo de conclusión, se expresó que 2022 es un año para trabajar fuertemente en lo territorial y en lo local, y en especial en detectar las diversas necesidades de la comunidad que luego orientarán a los dirigentes en la elaboración de políticas para intentar abordarlas.