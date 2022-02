En Rosario, Busatto llamó a protagonizar la historia

El jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados de Santa Fe, Leandro Busatto junto al ex ministro de Defensa Agustín Rossi, al jefe del bloque del Frente de Todos en el Congreso Nacional Germán Martínez, al ex ministro de Gobierno Roberto Sukerman, la concejala de Rosario Norma López, entre otras y otros dirigentes, participó del plenario de La Corriente Nacional de la Militancia realizado en Rosario, al que asistieron más de 500 personas. “La militancia es vocación por protagonizar instancias que nos permitan modificar la realidad”, expresó.

Con el eje puesto en el valor de la militancia y en la necesidad de acompañar y fortalecer el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, Busatto convocó a poner en marcha “un proceso de organización militante que nos permita abrazar a nuestro gobierno nacional, que nos dé permeabilidad para absorber la demanda social y, de la mano de todos y todas ustedes, construir una esperanza para que el peronismo siga gobernando en 2023 en el país y en la provincia”.

En ese sentido aseguró que "no somos un movimiento político nacido para comentar la historia, sino para protagonizarla", y agregó "nuestros candidatos no van a salir de un estudio de televisión, tienen que salir de la calle, de la movilización y la militancia".

En referencia a la posición de la oposición por el acuerdo con el FMI, aseguró que "en la Argentina hay una contraposición de modelos: uno busca poner los intereses del país al servicio de una minoría, y el otro es el que nosotros defendemos, ligado a las tradiciones populares, que reivindica la producción y el trabajo, que defiende los intereses de nuestro pueblo.”

Respecto al PJ santafesino, opinó que "en 2019, supimos construir soluciones colectivas para un momento particular del peronismo y lo vamos a volver a hacer. Tenemos que construir una esperanza para que el peronismo en Santa Fe vuelva a gobernar en 2023.”

En el plenario estuvieron presentes la diputada nacional mandato cumplido, Patricia Mounier; el secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa de la Nación, Sergio Rossi; María Luz Rioja, referente de La Corriente Mujeres Santa Fe; Daniela Castro, secretaria de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa en el Ministerio de Defensa de la Nación, entre otros.