Rojo sangre

Por G. B.



La comitiva que visitó Rusia, China y Barbados, nadie sabe por qué se hizo escala aquí, lugar incómodo geográficamente si voy a Asia, tuvo la particularidad de teñirse de rojo. No por el color de las bufandas que utilizaron, sino un rojo que nos recuerda la sangre de los asesinatos y purgas de Stalin en la Rusia de la Unión Soviética y los perpetrados por Mao Zedong en la China Comunista. En los dos casos atrocidades típicas de los regímenes comunistas, ya que al ir contra las libertades no pueden sostenerse sin el poder coactivo de la fuerza. Parte de la comitiva elogió el sistema comunista y pudimos verlo en videos que circularon por los medios de prensa. Lo que parecería aún más extraño es que nuestros gobernantes admiren dichos sistemas económicos, no solo por los crímenes con los que se pusieron en funcionamiento, sino porque tampoco tienen logros económicos que mostrar.

De aquí que no es extraño que el El Fondo Monetario nos muestre que aspira a un cambio de gobierno en Argentina, cuando observamos la carta de intención que es por dos años y medio, con algunos condicionamientos y visitas trimestrales y recién ahí, previo cambio de mandatario en 2023, se comenzará a hablar de acordar la refinanciación de la hipermillonaria deuda que tenemos con el organismo.



@ElcontadorB