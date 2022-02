Así podría ser tu futuro profesional (impensado)

Por Juanjo Amorín*



En el mundo hay 3.000 millones de empleos y un tercio de ellos cambiarán antes de que usted se coma las uvas del 2030. ¿Cree que su trabajo es uno de esos mil millones que van a cambiar? Si no tiene ni idea, responda al siguiente cuestionario con un verdadero o un falso:

• Mi trabajo no lo puede hacer bajo ningún concepto una máquina.

• Mi trabajo no ha cambiado en los últimos cinco años en nada importante.

Si usted responde a las dos afirmaciones con un verdadero, puede dejar de leer este artículo y le felicito porque le auguro una vida profesional cómoda e incluso próspera. Si además usted es peluquero, estilista, masajista, podólogo, dentista, quiropráctico, nutricionista… puede que empiece a ganar más dinero que sus predecesores profesionales.

Si usted responde a alguna de las dos afirmaciones con un falso, lea este artículo y además le recomiendo que vea The Tender Bar (Amazon Prime Video) una película dirigida por George Clooney a partir de un guión de William Monahan que habla sobre la superación. Le ayudará a motivarse.

La mayoría de las personas hemos vivido bajo un sistema que ya ha caducado (y nadie nos ha avisado de que esto ha pasado). El sistema era (repito era) así: nos educamos y formamos (hasta los 20 años), luego abandonamos la formación y nos ponemos a trabajar y vivir la vida con el dinero que logramos, y llegados los 65 nos jubilamos, dejamos de trabajar y nos dedicamos a vivir el resto de nuestra vida. Este paradigma ya es obsoleto. Veamos qué nos depara el futuro.

Empezando por el final, es más que probable que los menores de 30 años logren llegar a los 90 y tantos años de vida. Vivir 30 años con una jubilación precaria es insostenible. ¿Se imagina vivir con 1.000 euros al mes desde los 65 años hasta los 95 años?

No sé si le parecerá impopular lo que le voy a decir, pero que sepa usted que va a trabajar hasta casi el final de su vida. Eso sí, lo hará en modalidades que ahora mismo le parecen ciencia ficción. Por ejemplo, trabajará por encargos y cobrará por la entrega de esos encargos. Usted será el dueño de su tiempo y el gestor de su talento. Y lo capitalizará para obtener unos ingresos extra a su pensión que le hagan vivir con un nivel similar al que tenía cuando era un trabajador activo.

Pero no se asuste. Quedan muchos años para la jubilación. Si usted tiene entre los 30 y los 50 años que sepa que le va a tocar la Lotería del Reskilling o del Upskilling. Y no se trata de ningún juego, sino de la necesidad cuasi obligada de ponerse a estudiar de nuevo para adquirir competencias que le hagan apto para estar en el mercado laboral.

Hay que pasar de nuevo por la escuela para aprender, para obtener habilidades que le permitan ejercer su oficio en su empresa de una manera solvente y competitiva.

Creo que hasta aquí está todo claro.

Quizás haya algo que usted no sepa aún.

Es más que probable que esta vez entre en la escuela y no salga nunca más. Sí, nunca más. Bueno, saldrá cuando usted decida salir, pero será consciente de que en el momento en el que salga y deje de aprender, las posibilidades de quedar obsoleto para seguir trabajando aumentarán y el riesgo de ser expulsado del mercado laboral serán mayores.

Así pues, ya sabemos que el nuevo paradigma nos pinta un escenario diferente al que conocíamos hasta ahora. Usted empezará a formarse con tres años de vida y no abandonará esa línea de aprendizaje nunca. La formación será continua. Primeros 18 años en educación básica, en valores, en pensamiento crítico, siguientes años en especialización y toda la vida en búsqueda de equilibrio y nivel.

También sabemos que ese espacio que necesita la formación se lo robaremos a nuestro tiempo de ocio y de trabajo. Eso quiere decir que las empresas se verán obligadas a dar tiempo de formación a sus trabajadores (remunerado) y que los trabajadores tendrán que asumir sin dramatismos que en casa se estudia siempre.

Esta hipótesis que he comentado puede fallar en aspectos tiempo / país porque dependen de muchas variables incontrolables: grado de digitalización y robotización del tejido pyme español, capacidad de implementación de las inversiones de los planes europeos, evolución de la economía española en 2023 a 2025… Pero no van a fallar en lo estructural. Será así el nuevo modelo. Seguro.

Creé edix.com con el objetivo de convertirla en la escuela de oficios digitales más grande del mundo. La escuela que crea a los digital workers que necesitan nuestras empresas hoy y mañana. Diseñamos una metodología y una didáctica pensada para los millones de personas que necesitan reciclarse. Pensando en ellos, diseñamos aprender un oficio digital desde cero con una dedicación de 90 minutos al día.

Hay oficios que se aprenden en 16 semanas y otros en 36 semanas, pero nuestra metodología garantiza que con una dedicación diaria de 90 minutos lo consigues.

Es la primera vez en la historia de la humanidad en la que el guión del éxito está escrito con tanta precisión. Las empresas vía los gobiernos disponen de cientos de millones de euros para realizar su transformación a la economía digital. Las personas saben que sus vidas profesionales pueden caducar y cambiar y saben que la vacuna contra esta epidemia de cambio se llama formación.

Nosotros hacemos nuestro trabajo, comunicar que esto va a pasar.

Que cada uno defina el papel de su personaje.



(*) Sobre el autor: Juanjo Amorín es CEO fundador y presidente ejecutivo de Edix -nació en 2019 con el objetivo de formar a las personas en oficios digitales de alta demanda-. Es experto en temas de tecnología y digital. Es un emprendedor nato y una de las personas que están cambiando la formación en España. Fuente: Economía3 (España)