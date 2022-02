Perpetua a femicida

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El fiscal general de La Plata pidió prisión perpetua para el abogado Rubén Carrazzone, quien llegó al juicio acusado por el femicidio de Stella Maris Sequeira, cuyo cuerpo permanece desaparecido desde diciembre de 2016.El representante del Ministerio Público pidió que Carrazzone sea condenado a la pena máxima por el homicidio de su pareja, agravado por haber sido cometido mediando violencia de género y por el vínculo, en concurso real con el delito de falsa denuncia, dado que el acusado denunció la ausencia de la mujer como parte de un secuestro extorsivo.El pedido de pena fue el corolario del alegato expuesto por la Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata.Durante la exposición del MPF intervino la titular la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, quien expuso el marco teórico en el que se funda la acusación de femicidio en un contexto de "violencia estructural" propiciado por el acusado.En su petitorio final, el MPF solicitó además que se envíen copias de actuaciones a la primera instancia para que se investigue a Lourdes de Oliveira, con quien el acusado mantenía un vínculo amoroso, y Carlos León, amigo del acusado, por la eventual comisión de delitos de acción pública vinculados al homicidio de Sequeira.Además, la Fiscalía hizo reserva del "caso federal" si el tribunal no califica en su sentencia el hecho con el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal (agravante especial de femicidio): "si las agravantes no se ven reflejadas en las sentencias se corre el riesgo que el valor simbólico del sistema penal y la proyección que tiene hacia todos los habitantes amplifique de manera exponencial la idea de impunidad que se deriva de tener una norma que condene específicamente estos casos y aun así, no sea aplicada por la administración de justicia".