El sorpresivo retiro de Andrés González

El cordobés Andrés González, un piloto que se inició en nuestro motociclismo y que llegó a competir durante varias temporadas en el plano internacional, más concretamente en el Viejo Mundo, no pudo hacer realidad su sueño de poder competir a lo largo de todo el año en el Campeonato Mundial de Superbike.Estrechamente ligado al equipo de René Zanatta, ayer hizo público su retiro de la actividad en sus redes sociales, por un motivo recurrente en nuestro país, la falta de apoyo de los entes gubernamentales, en especial el de su provincia.El texto, refleja claramente su sensación de impotencia ante una situación que es muy entendible y que lo aleja de una chance por la que viene luchando desde hace mucho tiempo."Quiero comunicarles que he tomado la difícil decisión de no continuar con mi carrera deportiva como Motociclista Profesional de Velocidad. Llevé el sueño de llegar al Mundial desde los cinco años y lo logramos en este difícil 2021, corriendo en San Juan e Indonesia, luego de una temporada que me tuvo participando en el Español, Europeo y alguna fecha del Campeonato Argentino. Fue difícil en la logística, en lo presupuestario y en lo humano (pasé dos veces por el quirófano, quedé varado en España, etc.), pero representé a mi provincia y a mi país al más alto nivel, logrando podios y sin hacer ningún test, un argentino por primera vez puntuó en el Mundial de Superbike cat. 600cc."Para esta temporada 2022 el equipo italiano VFT Racing (familia Menghi), con el apoyo de Yamaha Europa, confió en mí para llevar su unidad en las 13 fechas del Mundial con el mejor material disponible y a un costo bajísimo para ese nivel, hasta pagando por su cuenta mi inscripción a la espera de tener los avales necesarios. Me siento muy halagado por las expresiones públicas que manifestaron sobre mis condiciones como persona y piloto, que pesaron para que me elijan por sobre otros que contaban con todo el presupuesto y antecedentes."Me preparé toda mi vida para esta oportunidad, pero para hacerlo bien debía contar no solo con el apoyo de mi familia y mi amigos, sino con el apoyo que buscamos incansablemente de mi gobierno provincial, que mostró total indiferencia. Por lo que digo con tristeza basta."Agradezco principalmente a mis padres y hermanas que estuvieron a mi lado desde el primer día, a mi mujer e hija que siempre me apoyaron, amigos, a Favio Menghi y familia, a René Zanatta, a Adrián Aparicio (MgBikes), a Armando del Río, a Pablo Novaira, a Eduardo Ávila, a Iván Rivarola, a La Segunda, al Prof. Walter Bernardi, a Rubén Lorenzi, que están al lado mío. "También quiero reconocer el trabajo de todos los equipos con los que estuve durante estos 20 años de actividad, y que continúo teniendo relación y amistad. Mis más sinceros saludos a toda la prensa del deporte motor, a las autoridades de Camod, CEV y FIM."Soy Cordobés pero corrí el Mundial con el apoyo del Gobierno de San Juan a través de Orly Terranova, por lo cual agradezco."Saludos a mis rivales dentro de las pistas, y compañeros y amigos fuera de ellas. Abrazos, el Negro de todos".