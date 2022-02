Suerte dispar para nuestros pilotos en el Turismo Pista

El sábado finalizó con sensaciones encontradas para nuestros representantes en el autódromo "Hermanos Emiliozzi" de Olavarría, que sirve de marco a la primera fecha del campeonato argentino de Turismo Pista.José Luis Costamagna (VW Up), el piloto susanense, tuvo un inicio excepcional y se quedó con el mejor tiempo en la clasificación, para después terminar en el segundo lugar en su respectiva serie.Sin embargo, en la posterior técnica se determinó su exclusión por no ajustarse al reglamento el ancho de la trocha, el mismo inconveniente que derivó en la sanción recibida por el rafaelino Cristian Vaira (VW Up).Máximo Gauchat (VW Up), en definitiva, fue el mejor con su quinto puesto en su serie, que lo habilitará a largar hoy en la final desde la quinta fila.Por su parte, Maximiliano Andreis (VW Up) terminó 11° y Ricardo Saracco (VW Up) lo hizo 19° en la batería que compartieron.Los parciales, en definitiva, fueron ganados por Alejo Cravero (VW Up) y Franco Fauret (VW Up), quienes esta mañana(15 vueltas) compartirán la primera fila en la carrera final.1° Alejo Cravero (VW Up), en 9m59s734, a un promedio de 136,464 Km/h; 2° Santiago Tambucci (Celta) a 3s982; 3° Renzo Blotta (Celta) a 8s850; 4° Mariano Sala (Corsa) a 9s198; 5° Matías Quaglia (Celta) a 10s284; 6° Santiago Lantella (VW Up) a 11s758; 7° Julián Módica (Corsa) a 12s377; 8° Gastón Fontana (Corsa) a 12s788; 9° Federico Viva (VW Up) a 13s918 y 10° Nicolás Herrera (Corsa) a 15s539.1° Franco Fauret (VW Up), en 10m00s480, a un promedio de 136,295 Km/h; 2° Luciano González (Corsa) a 2s089; 3° Cristian Garbiglia (Corsa) a 3s751; 4° Diego Vaño (VW Up) a 5s072; 5° Máximo Gauchat (VW Up) a 5s163; 6° Franco Nazzi (Mobi) a 10s893; 7° Martín Chico (VW Up) a 12s166; 8° Matías Depetris (VW Up) a 12s889; 9° Martín Leston (VW Up) a 13s647; 10° Matías Maschio (Corsa) a 14s490... 11° Maximiliano Andreis (VW Up) a 15s333... 19° Ricardo Saracco (VW Up) a 21s030.También se realizaron ayer las series de las Clases 1 y 3, que arrojaron estas posiciones:1° Santiago Leguizamón (Uno), en 10m16s006, a un promedio de 132,860 Km/h; 2° Felipe Martini (Uno) a 3s332; 3° Justo Sintiolo (Uno) a 4s169; 4° Miguel Cangelaro (Uno) a 4s395 y 5° Bernardo Poggi (Uno) a 4s728.1° Franco Villabrille Neila (Uno), en 10m24s354, a un promedio de 131,083 Km/h; 2° Diego Varano (Uno) a 223 milésimas; 3° Adrián Oubiña (Uno) a 269; 4° Agustín Gajate (Uno) a 481 y 5° Nicolás Ardesi (Uno) a 1s621.1° Santiago Robledo (Etios), en 9m52s966, a un promedio de 138,022 Km/h; 2° Joaquín Volpe (Kinetic) a 280 milésimas; 3° Gabriel Melian (Kinetic) a 1s307; 4° Thiago Martínez (Clio) a 3s245 y 5° Lucas Petracchini (Clio) a 4s754.1° Tomás Vitar (Etios), en 9m52s228, a un promedio de 138,194 Km/h; 2° Renzo Cerretti (Kinetic) a 129 milésimas; 3° Esteban Casais (Clio) a 3s330; 4° Tomás Sniechowski (Kinetic) a 3s581 y 4° Juan Pablo Urrutia (Kinetic) a 4s378.hoy se realizarán las finales, de acuerdo con este detalle:Clase 1 (13 vueltas) yClase 3 (15 vueltas).