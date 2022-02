El Municipio destina casi $ 3 millones para la organización de los Carnavales

Por el Decreto N° 52.860, del 7 de febrero pasado, el Departamento Ejecutivo autorizó a la Jefatura de Gabinete y las secretarías de Cultura y de Educación a efectuar erogaciones hasta la suma de 2.800.000 pesos para todo lo relacionado con la puesta en escena de los Carnavales 2022, que se llevarán a cabo el último domingo de este mes.

La cifra fue publicada en el Boletín Oficial y llamó la atención por su magnitud, aunque no debe perderse de vista la dimensión de un espectáculo que moviliza, aparte de los actores y animadores de la velada, a más de 10 mil vecinos y vecinas.

A su vez, para tener una referencia sobre si es mucho, poco o normal en función de la propuesta que se brinda, vale recordar que el presupuesto municipal de gastos y recursos para el corriente año se ubica en alrededor de los $ 6.000 millones. En este contexto, el monto asignado para los Carnavales significa un 0,05 % del presupuesto.

En función de esto, las opiniones seguramente serán divergentes entre los que sostendrán que es una cantidad excesiva y podría tener un destino más provechoso desde el punto de vista social y cultural, pero del otro lado se posicionarán quienes defienden esta propuesta, precisamente, por todo lo que genera en cuanto a esparcimiento y diversión para familias enteras que no tienen a su alcance el acceso a otros bienes culturales y porque, paralelamente, se brinda apoyo económico y promoción de artistas, creadores y creadoras, trabajadores y trabajadoras culturales y de la recreación, y gestores y gestoras culturales de diversa índole.

Como dato, cabe recordar que montos proporcionales son los que se han venido imputando en todas las ediciones anteriores de los Carnavales y no han sido observados ni cuestionados desde ningún ámbito de la vida institucional la ciudad, al menos en la esfera pública, aunque no se puede descartar que en faz privada, cuando se conozca el monto de esta edición, no se le formulen reproches o el tema despierta suspicacias.

Por otro lado este año se retomará el festejo popular, luego que en el anterior se tuvo que cancelar en su habitual formato callejero y masivo como consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por la propagación del CoViD-19, que obligó al distanciamiento social para evitar contagios y se reemplazó por una presentación en el Anfiteatro Alfredo Williner.

En función de ello, la expectativa es muy grande para esta edición porque se retomará a su tradicional modalidad y la cita es para el próximo domingo 27, nuevamente en el tramo de bulevar Lehmann comprendido entre Romitelli y Mazza, en el límite entre los barrios Los Arces y San José, lugar en el que, sin dudas, la presencia masiva de público le pondrá todo el brillo, el color y el entusiasmo que acostumbran los y las participantes.



A DÓNDE VAN LOS RECURSOS

Retomando el análisis y distribución de la cuantiosa suma que recibirá la organización de los Carnavales, en el Decreto de marras, se detalla que parte de ellos serán para “el otorgamiento de asignaciones estímulo, a modo de premios a la participación, a las agrupaciones rafaelinas que intervengan en el festejo central denominado que ascenderán a $ 90.000 para aquellas agrupaciones que cuenten con cinco o más años de antigüedad, de $ 45.000 para aquellas agrupaciones que cuenten con menos de cinco años de antigüedad, y $ 10.000 para aquellas agrupaciones que se presenten por primera vez”.

El Artículo 4° señala que: “A los fines de cumplimentar con lo dispuesto en los artículos anteriores, autorízase a efectuar las erogaciones hasta la suma de Pesos Dos Millones Ochocientos Mil ($ 2.800.000.-)

Pero para tener una idea más acabada de todo el gran despliegue de gastos que conlleva la organización de un evento de estas envergadura a continuación se detallan un par de artículos del Decreto que echan luz sobre ello.

En el Art. 5°, el Gobierno autoriza a “la Dirección de Contaduría a liquidar el monto consistente en cachet de animación y traslado de artistas no locales, impuestos (SADAIC, ADDICAPIF, Sindicato de Músicos, Argentores), servicio de seguridad (Adicionales de Policía) y asignaciones estímulo a las agrupaciones comparseras y batuqueras locales participantes del festejo central denominado "Carnavales Rafaelinos 2022".

Y en el siguiente artículo, el DEM faculta “a la Dirección de Compras a realizar las erogaciones destinadas a cubrir los gastos de cachet de animación de artistas locales, locución, servicios de DJ, alquiler de pantallas y cañón, realización de clips, videos, registro fílmico, alquiler de máquina de papelitos y pirotecnia fría no sonora, alquiler, transporte, armado y desarmado de tribunas, alquiler, traslado, armado y desarmado de vallas, sillas y otras estructuras, baños químicos, refrigerio para agrupaciones, aguas, tablones y caballetes, alquiler de sonido, servicio de cooperativa (carga, descarga, armado y desarmados), servicios de limpieza (anfiteatro p/cantinas), seguridad privada, servicio de emergencias y ambulancia, insumos (telas, precintos, cintas, alambres, focos, etc.), difusión general (cartelería, acreditaciones, propaladora, spot) y otros gastos inherentes a la realización de los eventos (festejo central y actividades eventuales complementarias), insumos para elementos de decoración u ornamentación, servicios de decoración y ornamentación y otros gastos eventuales necesarios para el desarrollo de las actividades”.



PARA ACTOS OFICIALES

En contraste con el voluminoso importe de recursos que tendrán los Carnavales de este año, por el Decreto N° 52.828, del 2 de febrero, el Ejecutivo rafaelino otorgó a las áreas administrativas afectadas las suma de $ 510.000 para coordinar el desarrollo de los siguientes actos: 24 de Marzo "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia", "Día del Veterano y caídos en Malvinas" 2 de Abril, "Día del Trabajador" 1° de Mayo, "La Revolución de Mayo" 25 de Mayo,"Día de la Bandera" 20 de Junio, "Declaración de la Independencia" 9° de Julio, "Aniversario de la muerte del General San Martín" 17 de Agosto, 21 de septiembre "Día Internacional de la Paz" y la Conmemoración del Aniversario de la formación de Rafaela, respectivamente.